Feid desata la locura y elige Alicante como una de las cinco paradas de su gira por España

Miami, Boston, Chicago, San Francisco, Los Ángeles y ahora... Alicante. El fenómeno global del género urbano llega a nuestro país. Tras arrasar en una multitudinaria gira por Estados Unidos que ha certificado su madurez musical, el cantante colombiano Feid, también conocido como El Ferxxo, ha desatado la locura entre sus seguidores locales al confirmar oficialmente su regreso a los escenarios españoles. Dentro de un recorrido sumamente exclusivo por el país, El ferxxo ha querido que Alicante sea una de las pocas ciudades elegidas para acoger su espectacular directo el próximo 24 de julio.

El inesperado anuncio para este verano ha pillado por sorpresa a sus seguidores, pues Feid ha diseñado una gira sumamente exclusiva por el territorio español compuesta tan solo por 5 pardas, lo que sitúa a Alicante en el mapa de las grandes citas musicales de la temporada junto a capitales como Madrid y Barcelona. Las fechas se concentrarán todas en el mes de julio.

Estas son las fechas de las cinco paradas de Feid en España / INFORMACIÓN

Una carrera llena de éxitos

Con hits globales que acumulan miles de millones de reproducciones como LUNA, Perro negro, Classy 101 o su recién premiado con un Grammy Veneno negro, el compositor de medellín ofrece uno de los espectáculos más energético del año. Los conciertos de Feid no son solo música, pues los directos del artista paisa han trascendido lo puramente musical para convertirse en un fenómeno estético y cultural. Se espera que el 24 de julio las calles de Alicante y los accesos al concierto se transformen en una auténtica marea humana teñida de color verde fosforito, donde no faltarán las icónicas gafas blancas personalizadas y las gorras; el "uniforme" oficial de una base de fans que destaca por su fidelidad

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La marea verde / Camilo Suárez

A la espera del recinto y las entradas

Teniendo en cuenta la magnitud del evento, el colombiano necesita de un espacio con gran capacidad para albergar conciertos de formato internacional. La promotora oficial mantiene bajo secreto el recinto exacto, no obstante, su actuación necesitará de un recinto con una gran capaidad de aforo. La confirmación del recinto definitivo, así como los precios y canales de venta oficiales para unas entradas que se prevé que vuelen en cuestión de minutos, se darán a conocer próximamente.