Humor y música se dan la mano en Nits al Parc de Mutxamel: de Ana Morgade y Galder Varas a Camela y Revólver

El Parque Canyar de les Portelles vuelve a congregar música y monólogos dentro de una nueva edición del ciclo Nits al Parc. La actividad en Mutxamel comenzará el viernes 5 de junio con Mentes peligrosas, un espectáculo que reúne sobre el mismo escenario a algunos de los humoristas más destacados del panorama nacional como son Ana Morgade, Álex Clavero, David Cepo y Galder Varas. Se trata de una propuesta coral liderada por algunos de los rostros más representativos del humor actual.

El sábado 6 de junio será el turno de Goyo Jiménez, que aterriza en Mutxamel con América Forever (The Final Refrito), una revisión actualizada de uno de los universos humorísticos más reconocibles de su trayectoria. El primer fin de semana del festival se completará el domingo 7 de junio con Misión: Impro-sible, un espectáculo de improvisación protagonizado por Aguilera y Meni en el que el público se convierte en parte esencial del desarrollo del espectáculo.

Camela actuará en julio en Mutxamel dentro del ciclo de Nits al Parc / INFORMACIÓN

La cita con la cultura en el municipio se retomará el próximo mes de julio con una programación basada en la música en directo, donde el parque será testigo de las actuaciones de dos nombres imprescindibles de la música española. El viernes 3 de julio, Camela llegará al Parque Canyar de les Portelles con una gira que celebra más de tres décadas de trayectoria. El dúo repasará los grandes éxitos que han marcado la historia del tecno-rumba español.

Noticias relacionadas

Un día después, el sábado 4 de julio, será el turno de Revólver, la banda liderada por Carlos Goñi, una de las formaciones más influyentes del rock nacional. Su concierto ofrecerá un recorrido por un repertorio repleto de canciones emblemáticas. Desde la organización se recuerda que las entradas para todos los espectáculos continúan a la venta y se recomienda adquirirlas con antelación para garantizar plaza. Toda la información y la venta de entradas está disponible en www.nitsalparc.com.