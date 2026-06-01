Los incendiarios tuits de David Suárez, programado en el Teatro Principal de Alicante tras ser cancelado dos veces en Elche

El Teatro Principal de Alicante ha programado para el próximo 6 de noviembre el espectáculo "Humor blanco", del cómico David Suárez. La cita llega después de que el controvertido monologuista haya protagonizado varias polémicas por el contenido de sus chistes y de sus publicaciones en redes sociales.

La presencia de David Suárez en Alicante resulta especialmente llamativa por sus antecedentes recientes en la provincia. El humorista ya fue cancelado en Elche en dos ocasiones y por gobiernos de distinto color.

La primera suspensión se produjo en 2019, cuando el Ayuntamiento de Elche ordenó cancelar una actuación prevista en la sala municipal La Llotja tras unos mensajes del cómico en redes sociales. El consistorio consideró entonces que sus manifestaciones eran ofensivas y suponían una falta de respeto hacia las personas con síndrome de Down.

La segunda llegó en 2024, cuando Suárez denunció la cancelación de su espectáculo "Humor blanco", previsto para el 12 de enero de 2025 en el Gran Teatro de Elche. Según publicó el propio cómico, la suspensión se produjo después de un vídeo en el que criticaba la gestión política de la DANA.

Un espectáculo definido por el humor negro

"Humor blanco" se presenta precisamente como “una hora de humor no apto para todo el mundo” y como un viaje por los pensamientos más oscuros del cómico. También se indica que el monólogo aborda sus polémicas, el sexo, los juicios y el paso del tiempo.

El humorista David Suárez. / INFORMACIÓN

La programación en Alicante vuelve a situar a Suárez en un espacio escénico público de la provincia, pero esta vez en el Teatro Principal de la capital. El contraste es evidente: mientras en Elche dos gobiernos municipales de distinto signo político acabaron apartando sus actuaciones, Alicante lo incorpora a su calendario cultural.

Mensajes recientes que vuelven a generar controversia

La polémica alrededor de David Suárez no se limita a episodios pasados. En sus últimos mensajes en redes sociales, el cómico ha seguido utilizando un tono deliberadamente provocador, con bromas sobre violencia familiar, abusos sexuales, migración, machismo y nacionalidades:

Entre los ejemplos recientes figuran mensajes en los que plantea supuestas conversaciones con su padre sobre pegar a su madre o a su hermana, chistes sobre abusos sexuales en la infancia o comparaciones entre ser hombre, mujer y migrante peruano. Son publicaciones que encajan con el registro habitual del humorista, pero que también explican por qué sus actuaciones despiertan rechazo en determinados sectores.

Entre la libertad de expresión y los límites del humor

El caso de David Suárez vuelve a abrir el debate sobre los límites del humor en espacios públicos. Sus defensores suelen enmarcar sus monólogos dentro del humor negro, un género que busca incomodar, provocar y abordar temas tabú desde la exageración. Sus críticos, en cambio, consideran que algunas de sus bromas banalizan la violencia, los abusos o la discriminación.

El propio historial del cómico ha estado marcado por esa tensión. En 2019 fue despedido del programa "Yu, no te pierdas nada", de Los 40, tras un tuit sobre personas con síndrome de Down. Aquel mensaje acabó judicializado, aunque Suárez fue absuelto en 2021 al considerar la Audiencia Provincial de Madrid que el comentario no constituía delito de odio.

Alicante lo programa tras la polémica ilicitana

La actuación del 6 de noviembre en el Teatro Principal coloca ahora el foco en Alicante. La decisión de programar a Suárez llega después de dos cancelaciones en Elche y con el cómico manteniendo una línea de humor que sigue generando controversia.

De momento, la actuación continúa anunciada en la programación del Principal. El caso plantea una pregunta de fondo que acompaña a cada nueva fecha del humorista: hasta dónde debe llegar la libertad artística en escenarios sostenidos o vinculados a instituciones públicas, y dónde sitúan administraciones y público los límites de lo aceptable.