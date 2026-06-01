Mauricio Acevedo presenta en el Castillo de Santa Pola su obra más rupturista, la segunda parte de "Proyecto Némesis"

Más de 30 años y aproximadamente diez horas de vuelo. Ese es el tiempo que estuvo esperando a ver la luz el primer poemario de Mauricio Acevedo, por suerte, la segunda parte de esta obra ya ha llegado y se presentará el martes 2 de junio en la Sala Baluarte del Duque, en el Castillo de Santa Pola a las 19.30 horas. El acto, de entrada libre, promete romper con los esquemas tradicionales de los recitales literarios mediante una propuesta que entrelaza distintas disciplinas artísticas.

El poemario, concebido en su totalidad entre 2023 y 2025, representa el "verdadero yo" de Mauricio Acevedo. A diferencia de su primera entrega, fruto de textos recopilados de su juventud, esta segunda parte de Proyecto Némesis profundiza de forma metafísica en conceptos como la justicia retributiva o la compleja relación del ser humano en un universo contemporáneo. Acevedo se distancia así de la poesía confesional inmediata. "La primera vez que lees este libro no te trasmitirá lo mismo que la segunda, la tercera o la cuarta. No son textos cerrados", asegura Acevedo.

La presentación tendrá lugar el martes 2 de junio en el Castillo de Santa Pola / INFORMACIÓN

Y tan abiertos son sus textos que pasan del papel a la pantalla y de lo escrito a lo escuchado. El autor chileno de residencia en Alicante se ha propuesto llegar a sus lectores explorando otros formatos, pues gracias a al canal de YouTube, sus textos cobran voz gracias a pequeños videos narrando su obra. "El texto, el lenguaje o el mensaje ya no es solamente leerlo, debe tener apoyos o satélites alrededor que le permita llegar más allá", afirma el autor.

Una presentación marcada por el arte

La cita del 2 de junio no solo conllevará las lecturas de algunos poemas por parte del autor, sino que estará marcada también por lo musical y escénico. Estará conducida por la presentadora Carmen Sala y contará con un una actuación teatral interpretada por la actriz Pilar Román, música en vivo de la mano de Luis J. Cáceres y la presencia del autor del prólogo, Gonzalo Díaz Letelier, quien dará una visión más analítica de este nuevo lanzamiento editorial. La jornada no termina con la lectura del poemario, el chileno propone un "vino de honor" con los asistentes para poder intercambiar impresiones.

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Esta presentación en la provincia de Alicante supone el pistoletazo de salida para la difusión de la obra, que continuará el próximo 17 de junio con una presentación oficial en Madrid en el barrio de La Latina con el patrocinio de la Embajada de Chile. El libro se puede adquirir en Amazon o en la librería Ali i truc de Elche.