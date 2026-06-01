De su declaración como feminista al "yo soy pro gay": el estreno de 'La más grande' invita a repasar los momentos míticos de Rocío Jurado

Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006 y, veinte años después, su figura continúa creciendo más allá de la copla, la canción melódica y el recuerdo sentimental de varias generaciones. La artista de Chipiona se ha convertido en un icono cultural, feminista y LGTBIQ+, reivindicado tanto por quienes la escucharon en vida como por quienes la han descubierto a través de homenajes, reposiciones y archivo para recordar a la que fue mucho más que historia musical de un país.

Este aniversario llega, además, con noticias de estreno: este próximo 25 de junio llega a Movistar+ 'La más grande', documental sobre la figura de Rocío Jurado. La producción, dirigida por Alexis Morante, contará con cuatro episodios que irán saliendo de forma semanal.

Reportaje en Chipiona a Rocío Jurado y contraportada del libro 'Rocío, 20 años contigo' / Antonio Cuenca

Archivo con material personal

'La más grande' contará con material personal de archivo aportado por su hija Rocío Carrasco. Además de este material se remorarán vídeos, actuaciones en directo, grabaciones y una autobiografía inédita que abarca desde la infancia de la artista hasta los años noventa. También incluirá la voz original de Rocío Jurado y la narración de Daniela Vega, encargada de leer esa autobiografía no publicada.

Y es que Rocío Jurado no solo conformó un antes y un después en lo musical, su biografía en sí misma resulta interesante para conocer a una mujer en la que otras muchas pudieron "apoyarse": sus declaraciones sobre el feminismo, la violencia machista, el apoyo a la comunidad LGTB o los "zascas" ante preguntas inapropiadas fueron inspiración para muchas mujeres.

“Soy feminista”

En 1995, durante una entrevista con Julia Otero, Rocío Jurado se definió sin rodeos como feminista. Pero lo hizo además desmontando una idea que todavía hoy se utiliza para desacreditar el feminismo: la de confundir la defensa de los derechos de las mujeres con un ataque a los hombres.

Su frase completa, tantas veces recuperada en redes, fue: “Soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada, soy defensora de los derechos de la mujer”.

Como también afirmó: "se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones"; “El futuro tiene que ser del hombre y de la mujer, en igualdad”.

“Ellos deben participar de las tareas de la casa”, recordaba. Hace unos años hablar de conciliación era poco menos que afirmar que los dragones existían. Rocío Jurado habló de la corresponsabilidad en el hogar cuando lo habitual era que las mujeres se encargaran solas de la casa. La vigencia de estas afirmaciones para muchas mujeres rescata también la importancia de su figura.

“El único sujetador que me importa es el mental”

¿Qué hacer cuando te preguntan algo tan íntimo e inoportuno como la talla del sujetador? Rocío Jurado no solo esquivó la pregunta: la desmontó. “El único sujetador que me importa es el mental que era el que tú te tenías que poner para no hacer estas preguntas”, pronunció, y el temblor del zasca se sintió en Lima.

La escena ha envejecido como uno de los momentos más épicos de la televisión.

“Tanto machismo me apabulla”

Otra vez en televisión y esta vez, dirigiéndose a Ortega Cano. El torero hablaba de los toros como un "mundo de hombres" y Rocíoo interrumpió con una mezcla de ironía, carácter y autoridad: “Tanto machismo me apabulla”, dijo. En esa misma intervención añadió "no me gusta tanto machismo". Una contestación automática a un comentario lleno de misoginia que demostró que, ante las injusticias, "la más grande" servía lo que había que servir sin un ápice de duda. La contrarréplica tampoco tiene desperdicio: "El fútbol tampoco es un deporte de feministas total", comenta el torero, a lo que Rocío contesta rápidamente: "Yo he jugado al fútbol". Nada más que decir.

“Yo soy progay” y "Siempre voy a estar con ellos"

En una entrevista en ‘Lo + Plus’, la artista respondió a la previsible burla sobre sus seguidores homosexuales poniéndose seria y proclamando: “Yo soy progay”. La frase ha vuelto a circular cada junio, especialmente durante el Orgullo, porque condensa una alianza pública en una época en la que ese tipo de declaraciones tenían un peso muy distinto al actual. Y es que apoyar a lesbianas, gays, trans y bisexuales en aquellos tiempos podía poner en riesgo la carrera y la reputación de los artistas. En 1986, durante una entrevista con Mercedes Milá en 'De jueves a jueves', Rocío Jurado apeló al cariño, espacio y reconocimiento que merecía el colectivo LGTBI y afirmó: “Siempre voy a estar con ellos”.

Por eso cada mes de junio, con la celebración del Orgullo, se recuerda a Rocío Jurado: ya no solo por la estética folclórica o sus canciones más reivindicativas, sino porque expresó abiertamente una cercanía y apoyo que en su momento suponían todo un mundo. Y es que hasta el 17 de mayo de 1990 la homosexualidad fue considerada una "enfermedad mental" según la OMS.