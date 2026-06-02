El audiovisual valenciano denuncia "la falta de transparencia, planificación y diálogo" tras los acuerdos millonarios anunciados con Disney y Good Films

La partida destinada al cine dentro de los presupuestos de la Generalitat ha puesto en pie de guerra al sector audiovisual. Si el viernes se conocía que Llorca otorga una subvención de cinco millones para la producción de la película de Disney 'Enredados' en la Comunitat Valenciana como “subvención directa” a la productora Sol Films 2026, radicada en Alicante, y que tiene como título provisional ‘Cascade’ y el lunes, que se ha firmado un convenio con la productora Good Films para que en diez años ruede 20 películas en la Ciudad de la Luz, hoy es el Clúster Audiovisual Comunidad Valenciana quién denuncia "la falta de transparencia, planificación y diálogo tras los acuerdos millonarios y opacos anunciados con Disney y Good Films".

Desde el audiovisual se expresa su "profunda preocupación" ante lo que denuncian es "la ausencia de una estrategia clara para el desarrollo de la industria audiovisual en la Comunitat Valenciana", así como "la grave falta de transparencia que rodea los recientes anuncios realizados por la Generalitat Valenciana, entre los que destacan la inversión de cinco millones de euros vinculada a una producción de Disney y, de forma alarmante, el acuerdo suscrito con la productora Good Films, cuyos detalles económicos y estructurales siguen manteniéndose ocultos al escrutinio público"

A través de un comunicado, consideran que la política audiovisual evidencia "la ausencia de una hoja de ruta definida, rigurosa y consensuada con el tejido industrial local" y que los anuncios institucionales generan "una profunda incertidumbre e indefensión entre productores, empresas y profesionales técnicos, al desconocerse por completo los criterios selectivos, las condiciones de retorno y los compromisos asociados a estas cuantiosas inversiones de fondos públicos". Desde el audiovisual valenciano se califica de "preocupante" el acuerdo con Good Films por tratarse de un "compromiso blindado a largo plazo" y por la "opacidad absoluta" de un convenio que impide que "el resto de las compañías del sector puedan concurrir a los rodajes en igualdad de condiciones".

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Flagrante falta de diligencia y colapso administrativo

Ante la política de asignaciones directas, el audiovisual considera "sangrante" las líneas de apoyo al sector autóctono durante los últimos años. "El sector valenciano ha venido sufriendo convocatorias anuales que ni siquiera llegaron a publicarse debido a la flagrante falta de diligencia y colapso administrativo. Asimismo, las ayudas publicadas lo han hecho con retrasos incompatibles con cualquier planificación empresarial mínima. A esta ineficacia en la gestión se suma una progresiva e histórica reducción presupuestaria que ha situado los recursos disponibles para las ayudas generales en el entorno de los dos millones de euros, una cifra irrisoria que condena a la mínima expresión a la producción propia. Resulta inadmisible que mientras el presupuesto ordinario se asfixia, la Administración anuncie inversiones multimillonarias "a dedo" de las que se desconocen sus términos económicos básicos, generando una sensación de arbitrariedad institucional que liquida la confianza empresarial", explican en su comunicado