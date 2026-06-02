Niña Polaca confirma un concierto en Alicante dentro de su gira por salas: este será el día

A medio camino entre Alicante y Madrid, Niña Polaca se ha consolidado como una de las formaciones con más proyección del panorama nacional. Tras publicar su cuarto trabajo discográfico, ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, donde la banda muestra con honestidad sus miedos ante un porvenir incierto, han anunciado una gira por salas de todo el Estado que tendrá parada en Alicante, pese a que se temía que no fuera así.

El primer concierto presentación de este álbum fue precisamente en el puerto de Alicante, recinto renombrado como El Muelle Live, donde se realizó una especie de pequeño festival que contó también con la actuación de Carlos Sadness y de un DJ Set de algunos integrantes de Supersubmarina. Y teniendo tan reciente aquella actuación, podía ser perfectamente factible que decidieran no incluir entre sus fechas un regreso a la terreta.

Una de las seis portadas diferentes del nuevo trabajo de Niña Polaca / INFORMACIÓN

Pero no será así. La actuación en Alicante es un hecho y será una de las últimas antes de una cita histórica para el grupo que ya han anunciado: su concierto en el Movistar Arena de Madrid. Este disco es el de consolidación, el que les da la capacidad de dar un paso más en la industria como una banda que ha madurado con el paso del tiempo. En este disco, recogen la voz de toda una generación para sacar punta a conceptos como la precariedad de la gente joven, la crisis de la vivienda o la reestructuración del centro de Alicante.

Sus frustraciones aparecen en los temas y reflejan la personalidad artística de una banda que quiere retomar la necesidad de tener algo que decir. En términos estructurales, el álbum se articula en dos mitades bien diferenciadas. Arranca con una mirada amplia que progresivamente se estrecha hacia lo individual, de lo macro a lo micro. En ese tránsito, el foco se desplaza hacia "lo alicantino", abordando cuestiones como la expulsión de los habitantes de los centros neurálgicos en favor del turismo, o una retrospectiva nostálgica de lo que ha sido (y sigue siendo) sobrevivir en Alicante.

Niña Polaca, uno de los grandes reclamos del Low Festival de Benidorm / INFORMACIÓN

También habrá una gira extensa por festivales

Antes de embarcarse en esta gira de salas, la banda afronta un verano especialmente intenso que ya ha dado el pistoletazo de salida. Más de 20 conciertos en festivales de todo el país llevarán a Niña Polaca a recorrer la geografía española con el ONU Tour durante los próximos meses, formando parte de algunos de los carteles más destacados de la temporada y reafirmando la fuerza de un directo que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

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Tras ese extenso recorrido festivalero llegará el momento de reencontrarse con el público en las distancias cortas. La gira de salas visitará ciudades como Santiago de Compostela, Gijón, Santander, Burgos, Bilbao, Castellón, Sevilla, Granada, Murcia, Valencia, Barcelona, Córdoba y Málaga, antes de desembocar en ese tan esperado recital en el Movistar Arena de Madrid. Y sí, también habrá una parada alicantina. Será el próximo año, el 22 de enero, en la sala Baltimore Live de Marmarela. Las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta a partir del jueves 4 de junio a las 12 horas en www.niñapolaca.com.