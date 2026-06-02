La nostalgia se apodera de La Vila Joiosa: la historia del mítico pub Kiboko toma forma de cortometraje y se estrenará gratis esta semana

El símbolo de libertad de La Vila Joiosa de los años ochenta toma forma de cortometraje. El Teatre Auditori de la localidad acogerá el próximo 6 de junio el estreno oficial de Kiboko, una producción documental con elementos de ficción dirigida por Noelia Fluxá y Julie-Estel Soard que reconstruye la memoria emocional, cultural y social del emblemático pub que cambió la vida nocturna del municipio durante las décadas de los 80 y los 90.

Hablar de este bar es recordar un lugar clave en la llamada "movida vilera", que supuso un movimiento cultural surgido en la localidad que promovía la libertad y la apertura mental en una época compleja para la diversidad, poco después del franquismo. Ese ambiente moderno y acogedor de Kiboko consiguió que, a día de hoy, siga conociéndose su labor social y que incluso le hayan puesto su nombre al parque de la avenida del Puerto, número 3, en la playa Centro de La Vila Joiosa.

Las directoras de la producción, Noelia Fluxá y Julie-Estel Soard / Roberlou

"Nosotras no conocíamos el Kiboko, pero al escuchar la historia y empezar a investigar, nos dimos cuenta de que no era simplemente un bar importante en la Vila, era un sitio que había liberado a muchas personas", explicó Noelia a INFORMACIÓN hace unos meses, cuando el cortometraje era todavía un proyecto en construcción. "Empezamos con un guion que era más bien un documental clásico, con entrevistas y fotos de archivo; pero cuando investigamos mucho más, todo nos inspiró para transformar el proyecto en un corto documental con toques de ficción".

Una proyección para la gente

El proyecto audiovisual es una especie de regalo para la localidad y para esa gente que recuerda los años del pub. Es por eso que la proyección será completamente gratuita hasta completar el aforo. El acto arrancará a las 20 horas en una sala del Teatre Auditori de La Vila que cuenta con capacidad para 800 personas. Antes de mostrar el corto, la jornada se desarrollará a partir de las 19 horas con un photocall y continuará, una vez finalice la proyección, con un coloquio presentado y conducido por La Cueva Show.

Cartel del cortometraje de docuficción "Kiboko" / INFORMACIÓN

Todo finalizará en el parque Kiboko, el lugar que ha heredado el nombre del mítico bar e inaugurado recientemente, con una celebración a partir de las 21.30 horas. Una actividad que permite recuperar casi tres décadas después la historia de aquel lugar marcado por la libertad, pero ahora en forma de proyecto documental con toques de ficción. En las diferentes actividades también estará disponible el equipo artístico y técnico de la película, así como varias figuras vinculadas al Kiboko original.

Entre los asistentes al estreno, asistirán Quico Caponet, quien fuera dueño del Kiboko; Malena, una de las camareras y reconocida por muchos como una figura central del Kiboko original; Miguel Cuenca, uno de los clientes históricos del bar y quien ideó este proyecto que ahora ve la luz; y Jaume Perona, modista y una de las voces que mejor representa la dimensión estética y cultural que llegó a adquirir el local durante aquellos años.

Un momento del cortometraje sobre el pub Kiboko / Roberlou

Un cortometraje marcado por la historia

Impulsada por JUNO Media, productora con sede en Benidorm, y con liderazgo femenino en dirección y producción, la docuficción Kiboko fue erigido gracias a una campaña de crowdfunding que consiguió sus objetivos con la ayuda de las aportaciones de un gran número de mecenas que vieron en esta producción un faro para la memoria colectiva de la Marina Baixa. Esta cinta, codirigida por Noelia Fluxá y Julie-Estel Soard, cuenta con la actriz alicantina Teresa Grau como protagonista, que encarna a una cronista que investiga los orígenes del bar.

Aunque inicialmente se concibió como un documental tradicional, el proyecto evolucionó durante el proceso de investigación hacia una docuficción que mezcla entrevistar reales con escenas ficcionadas. El equipo trabajó con fotografías originales, cintas, referencias musicales, objetos conservados por antiguos asistentes y materiales de archivo para reconstruir parcialmente la atmósfera del local gracias a la labor de personas que vivieron aquella época y que participaron activamente en el proceso creativo.

Un momento del cortometraje "Kiboko" / Roberlou

La voz en off se realizó en los estudios de grabación Órbita Sonora, en Alicante, y la historia se estructuró gracias a los testimonios de voces reales que fueron parte de la comunidad Kiboko. Asimismo, el cortometraje recupera las figuras de los fundadores Quico Caponet y Tomás Santacreu, junto a Malena y Kiko Puche, piezas fundamentales del local, además de otros testimonios vinculados a aquella escena cultural que terminó dando forma a la llamada “movida vilera”.

¿Qué fue la "movida vilera"?

Pero sabiendo esto, ¿por qué se considera una pieza clave de la llamada "movida vilera"? Kiboko fue, ante todo, un local pionero del pub moderno en La Vila Joiosa. Se convirtió entre 1983 y 1996 en el epicentro de la vida nocturna y cultural del municipio. Más allá del ocio, el espacio impulsó nuevas formas de convivencia y expresión en una época donde muchos códigos sociales seguían profundamente condicionados por inercias heredadas del franquismo.

Persiana del pub Kiboko / Roberlou

Allí sonaban artistas y géneros que todavía no habían llegado a ciudades como Valencia o Madrid, desde Nina Simone hasta The Smiths, convivían distintas generaciones y comenzaron a surgir iniciativas vinculadas a la moda, la música o el carnaval. De hecho, el local recuperó una de las primeras grandes celebraciones de Carnaval del municipio, llegando a extenderse durante toda una semana. “Kiboko fue uno de esos espacios de transformación social y de libertad”, resume una de las voces del documental.