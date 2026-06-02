Una orquesta celebrará la llegada del Mundial de Fútbol con un concierto sinfónico en Alicante

Cada cuatro años, el mundo entero se paraliza en torno a una de las mayores celebraciones deportivas del planeta. El Mundial de Fútbol de la FIFA despierta pasiones, emociones e interés global como pocos acontecimientos son capaces de hacerlo. En 2026, la orquesta alicantina Virtuós Mediterrani también quiere sumarse a esta gran fiesta universal, pero con la música como protagonista, consiguiendo unir deporte y cultura en una misma velada.

Para ello, la formación residente en el Colegio de Médicos de Alicante ha diseñado un programa muy especial bajo el título Concierto en Gol Mayor, una original propuesta que tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio a las 20 horas en el Palacio de Congresos de Alicante bajo la dirección de su director titular, el maestro Gerardo Estrada Martínez.

"Concierto en Gol Mayor" supone una fiesta musical inspirada en el Mundial de Fútbol / INFORMACIÓN

El concierto reunirá algunas de las obras más emblemáticas y reconocidas de diversos países participantes en el Mundial de Fútbol de este año, convirtiendo el escenario en un auténtico campeonato musical internacional. El público podrá imaginar a Mozart defendiendo los colores de Austria, a Beethoven o Bach representando a Alemania, o incluso a Grieg llevando la bandera de Noruega.

Sin embargo, el recorrido musical irá mucho más allá de los países tradicionalmente asociados a la música clásica. El repertorio permitirá descubrir sonoridades y tradiciones procedentes de lugares tan diversos como Japón, Bosnia y Herzegovina, Haití, Argelia, Escocia, Nueva Zelanda o Cabo Verde, sin olvidar a grandes protagonistas de la historia musical como Argentina, Brasil, Francia, México, Inglaterra y España.

Gerardo Estrada, al frente de la Orquesta Virtuós Mediterrani / Rafa Arjones

La propuesta estará acompañada por un atractivo espectáculo audiovisual y por comentarios, curiosidades y anécdotas que serán compartidos por los propios músicos de la orquesta, acercando cada obra al público de una forma amena y participativa que da una nueva mirada a la percepción del concierto sinfónico.

El espectáculo Concierto en Gol Mayor nace con la vocación de ser un evento para toda la familia y una oportunidad para celebrar la diversidad cultural que enriquece el mundo. "Porque esta fiesta no trata únicamente de fútbol: también es una invitación a descubrir cómo el arte y la música son capaces de tender puentes entre culturas, acercar pueblos y hacernos viajar a lugares lejanos sin movernos de nuestro asiento", apuntan desde la formación alicantina.

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La cita será el jueves 4 de junio a las 20 horas en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, ubicada en la avenida de Dénia, 47. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Virtuós Mediterrani y en el establecimiento Rogel Music (C/ Pintor Cabrera, 22). El precio de las entradas es de 20 euros más gastos de gestión, mientras que los menores de 12 años podrán adquirir su entrada a un precio reducido.