Álex Clavero, cómico y locutor: "Soy imbécil desde que nací y le estoy sacando un rendimiento que no conocía"

El reconocido cómico y locutor de Rock FM, Álex Clavero, aterriza este 5 de junio en Mutxamel con la exitosa gira de comedia Mentes peligrosas. Tras llenar espacios multitudinarios como el WiZink Center, el humorista compartirá escenario con Ana Morgade, Galder Varas y David Cepo para ofrecer un espectáculo que promete combinar el monólogo más puro con grandes dosis de improvisación e interacción con el público. Con 25 años de trayectoria a sus espaldas y consolidado como una de las voces que despierta cada mañana a miles de oyetes en El Pirata y su banda con su sección El Francotirarock , Clavero hace una pausa en su agitada agenda para traer al Parque Canyar de les Portelles de Mutxamel a las 22 horas un espectáculo lleno de energía.

¿Cómo le explicaría al público alicantino qué se va a encontrar en Mentes peligrosas?

Es un espectáculo que tiene de todo. Hay improvisación, hablamos con la gente y nos metemos con ellos, pero también hacemos monólogo puro y contamos chistes populares. Al tener a cómicos con perfiles muy diferentes, si no te gusta tanto uno, te gustará más el otro. Es una buena fórmula para que todo el mundo salga contento.

¿Cómo surgió la idea de juntar a tantos cómicos sobre un mismo escenario?

La idea de no ir solos a las actuaciones siempre nos había rondado la cabeza. Llevamos toda la vida actuando en solitario, que es lo que tiene hacer monólogos, y nos apetecía ir acompañados. Para eso necesitábamos aforos grandes, como en este caso el recinto de Mutxamel. Empezamos a buscar lugares con esa capacidad, los recintos se mostraron muy proactivos y fue perfecto para nosotros.

El show tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 22 / INFORMACIÓN

En Mutxamel estarán Ana Morgade, Galder Varas, David Cepo y usted. Con las agendas tan apretadas que tienen, ¿cómo preparan los shows conjuntos?

Hay una anécdota de los Rolling Stones a los que les preguntan: "¿cómo os seguís llevando bien después de tantos años?" y responden: "porque solo nos vemos cuando grabamos". En nuestro caso no es exactamente así, porque pasamos bastante tiempo juntos, pero parecido. Venimos de una gira en la que ya está casi todo cerrado, aunque en cada show cambiamos cosas y aprovechamos los momentos en la furgoneta para hacerlo, esa es nuestra oficina, ahí es donde hacemos las modificaciones del espectáculo y hablamos sobre lo que vamos a hacer.

Cada uno tiene su propio estilo y forma de hacer humor. ¿Ha sido complicado encontrar un punto en común?

Al contrario, es súper enriquecedor ver hacer comedia a los demás. Al pasar tanto tiempo solos, muchas veces pierdes la perspectiva porque nunca puedes ver a un compañero. Compartir escenario te quita presión porque la responsabilidad se reparte. Gente como Galder hace un humor antagónico al mío, y yo aprendo y disfruto muchísimo viéndolo porque es algo que yo no soy capaz de hacer. Nos hemos complementado muy bien desde el primer momento. Cada uno tenemos nuestros monólogos, que están muy fijados, pero luego hay mucha parte de juegos que son diferentes en cada show. Tenemos preparada la "teoría", pero al ser improvisación nunca sabes cómo va a acabar. Eso le da un punto muy divertido, a veces estamos nosotros mismos jugando en el escenario sin saber cómo va a terminar, y el efecto en el público es buenísimo.

Han llenado recintos enormes como el WiZink Center. ¿Se nota mucha diferencia entre actuar en estadios tan grandes frente a espacios más cercanos como puede ser el de Mutxamel?

Sí, yo lo noto mucho. Antes era muy contrario a los espacios tan grandes porque consideraba que se perdía cercanía, pero la técnica de pantallas y sonido ha mejorado tantísimo que me he tenido que comer mis palabras. La gente lo disfruta, le gusta y lo demanda. Impresiona más, asusta un poco más, pero ves al público tan emocionado que merece la pena. Hay gente a la que le pasa lo contrario pero yo me pongo más nervioso cuando actuo delante de 7.000 personas que para 7. De todas formas, un poquito de tensión siempre viene bien para no confiarte e intentar conectar, porque el público no se ríe igual en todas las ciudades.

Álex Clavero ha actuado en grandes escenarios como el WiZink Center / INFORMACIÓN

Muchos artistas tienen rituales antes de salir al escenario, ¿cuál es el suyo?

Ya me voy viendo mayor, así que ahora me dedico a calentar la voz, beber mucha agua y dar paseos, cosas que antes igual solucionaba tomándome una copa. Como ritual personal, siempre me persigno. Lo hago ante algo importante o que me da respeto, es algo muy mío que me da seguridad.

Pasa los días hablando entre la radio y los shows, ¿tiene algún especialista que le ayude a cuidarse?

Sí, voy a una logopeda buenísima, Roxana Coll. Las cuerdas vocales son mi herramienta de trabajo y solo tengo dos. Yo soy pesadísimo, me paso todo el día hablando, y como tengo dos niños pequeños, te pasas voceando media vida. Curiosamente, donde menos hablo es en las actuaciones. Empecé a cuidarme hace años y noto que va muy bien.

Lleva 25 años en esto, ¿se has encontrado alguna vez en una situación en la que el show no funcionaba y ha tenido que salvarlo sobre la marcha?

Cada semana. Hay muchísimas situaciones en las que el público no recibe el show como esperabas. Con los años vas ganando recursos para sacarlo adelante, pero a veces cuesta muchísimo. Al final, para eso te pagan: para intentar resolverlo y hacer que la gente se divierta de una manera o de otra.

De lunes a viernes le escuchamos en Rock FM con El Francotirarock y los sábados en El garito de Álex Clavero, ¿cómo decide qué contar en cada espacio?

Ambos son proyectos que me encantan. La radio me fascina y poder hacer El garito ha sido una oportunidad magnífica. Tiene su parte sacrificada: me paso el día escribiendo, memorizando y estudiando como si fuera a hacer la Selectividad, pero estoy disfrutando muchísimo. En cuanto a mis historias, le doy prioridad al Francotirarock porque al ser diario es súper inmediato, hablo de la actualidad. El garito es una vez a la semana, algo más mesurado y nostálgico. Intento coger monólogos e historias atemporales, para que puedas escuchar el programa en agosto y siga funcionando.

Álex Clavero actuará en Mutxamel junto a Ana Morgade, Galder Varas y David Cepo / INFORMACIÓN

Parece que nunca se le acaban las historias personales. ¿Cómo se inspira para sacar tantos temas y contar tantas anécdotas?

Por lo visto, soy imbécil desde que nací y le estoy sacando un rendimiento que no conocía. Me pasan muchas cosas y antes solo las sufría, pero ahora las apunto y las monetizo. Mi vida es un canal de YouTube.

¿Se esperaba tener tanto éxito haciendo humor en una radio como Rock FM?

Yo escuchaba a El Pirata cuando era adolescente, así que imagínate lo que supone trabajar ahora con él. No me lo imaginaba. Pasan los años, la sección crece, la gente lo demanda y, sobre todo, les hace muy felices.

A pesar de que le sigue mucha gente adulta, también está triunfando entre los jóvenes gracias a las redes sociales y a TikTok. ¿Es consiente de ese éxito?

La verdad es que está llegando lejos, aunque las redes sociales no son mi fuerte. Hace años una madre del parque me dijo: "¡Tú eres el de TikTok!". Y pensé: "No sé si me acabas de llamar muy viejo o muy joven". No soy muy capaz de saber hasta dónde llega, pero agradezco un montón que se difunda. Es un programa que acompaña a la gente en su rutina de camino al trabajo o al colegio. Me enorgullece ser un refugio donde, sin pretensiones ni propaganda política, cuento historias para divertir.

Alegra el día a mucha gente, pero, ¿cómo gestiona esos días en los que no le apetece hablar con nadie?

Es un trabajo como cualquier otro. Tiene una parte muy bonita, pero también un desgaste psicológico, de nervios y de estrés que no se ve. A veces bromeo diciendo que la psoriasis quién me la paga. Pero hay que tirar adelante, como hace todo el mundo. Es muy difícil separar cuándo eres cómico y cuándo dejas de serlo, a veces parece que te va la vida en ello y tienes miedo de desaparecer o de que dejen de reírse. Pero con la edad aprendes a relativizar, a darte cuenta de que ya has llegado mucho más lejos de lo que pensabas y a tomártelo con calma.

El próximo 5 de junio no es la última vez que va a estar en Alicante, el 30 de julio vuelve, concretamente a Benidorm, pero esta vez con su propio show. ¿Qué veremos allí?

Sí, iré con Kike Matilla, un cómico buenísimo, a conquistar Benidorm. En Mentes peligrosas hago un monólogo diferente en cada edición, pero para este verano estoy preparando uno nuevo y más largo que es el que llevaré allí. Y, por supuesto, siempre estará lleno de historias reales que me pasan.