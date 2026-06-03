La cultura volverá a desplazarse a municipios de Alicante por debajo de 500 habitantes

La segunda edición del ciclo Cultura -500 del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert llegará este verano a trece localidades en su empeño por llegar a todos municipios de la provincia posible. Este programa de actividades culturales, que se marcó como objetivo llevar propuestas relacionadas con el mundo de la cultura a todas las poblaciones de la provincia de menos de quinientos habitantes, continúa llegando a todos los rincones de Alicante

Como ha recordado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, “Cultura -500 se puso en marcha en 2025 para ofrecer a los pueblos más pequeños interesantes propuestas culturales de la mano de artistas locales, una apuesta de la Diputación de Alicante que ha contado desde el principio con la absoluta colaboración de los ayuntamientos implicados”. Para el desarrollo del ciclo, se ha llevado a cabo una labor de conocimiento de la idiosincrasia de cada municipio y de sus públicos, flujos de población, redes culturales y costumbres, a fin de encontrar la mejor franja temporal para ofrecer estas actividades para conseguir al mayor número de espectadores posible.

Un momento del rodaje del documental "La festa" sobre el Misteri d'Elx / INFORMACIÓN

Asimismo, se ha realizado una labor de prospección y dinamización de audiencias y de investigación sobre los intereses de cada municipio, tras conversaciones con los concejales o técnicos de cultura de cada población. La programación de este año se desarrollará durante los fines de semana de junio y julio. Además, como ha explicado la directora del Gil-Albert, Cristina Martínez, "ante el éxito de convocatoria de algunas de las propuestas de la primera edición, este verano volverán actividades como los talleres de sketches urbanos de Quico Vidal".

¿Cuál es el programa?

Las actividades son muy variadas y arrancan con el espectáculo del nuevo proyecto del músico Billy Mandanga, llamado Los autitos chocadores, con canciones destinadas a los más pequeños. El que fuera músico de Pura Mandanga llegará el 12 de junio a Benimantell y el 4 de julio a Bolulla. Le seguirá también el espectáculo teatral Aquella casa enorme de Emma Lobo, que se representará el 20 de junio en Beniardá y el 27 de junio en Castell de Castells.

Pakito Baeza es uno de los artistas locales confirmados en el ciclo "Cultura -500" / INFORMACIÓN

Los mencionados talleres de sketches urbanos de Quico Vidal, que repiten tras ser una de las propuestas que más público atrajeron en la primera edición, se podrán ver el 27 de junio en Facheca y el 25 de julio en Benigembla. También se ha emplazado el concierto de Swinsung Jazz en dos localidades como Senija, el 3 de julio, y Almudaina, el 11 de julio. Por último, el músico alicantino Pakito Baeza realizará una masterclass de percusión este sábado 6 de junio en Camp de Mirra, a las 11 horas, y el 25 de julio en Confrides, a las 12 horas.

Proyecciones de documentales galardonados en DOCSALC 25

También se llevarán a los municipios pequeños proyecciones de algunos de los documentales presentes en DOCSALC 25. El documental de La Festa. El Misteri d'Elx, de Pablo Más y Manuel Gutiérrez Aragón, podrá verse el 12 de junio en Daya Vieja, el 4 de julio en Benifallim y el 11 de julio en Alcoleja.

Por su parte, también entra en la programación la obra D'Arrels, de Román Rodríguez, Raquel Ochoa, Teresa de la Cruz y Carmen Ivars; que se podrá ver el 11 de julio en Benifallim y el 18 de julio en Alcoleja. Asimismo, la pieza Becket y el rinoceronte blanco, obra de Adán Aliaga, se podrá disfrutar el 11 de julio en Benifallim.