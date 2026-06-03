Grijalbo ficha al alicantino Adolfo Rodríguez y le publicará tres novelas de manera simultánea

De autopublicar sus novelas a convertirse en una de las grandes apuestas de Penguin Random House. El alicantino Adolfo Rodríguez ha sido uno de los grandes fenómenos de Amazon en los últimos años gracias a su Trilogía de la Noche, una serie de historias independientes protagonizadas por el carismático inspector Gabriel Somoza y ambientadas en distintos sucesos ocurridos en Alicante. Finalista del premio literario Kindle Storyteller, da ahora el salto a Grijalbo como una de las incorporaciones más destacadas de la editorial en los últimos tiempos.

La editorial ha decidido publicar simultáneamente los tres libros de la saga, que comenzó con La noche de San Juan y continuó ampliando el universo del atormentado inspector con La noche de los secretos y La noche de la tormenta. Una apuesta ambiciosa que llevará las tres novelas de Adolfo Rodríguez a las mesas de novedades de las librerías de todo el país a partir del jueves 11 de junio. Ese mismo día tendrá lugar la primera presentación, a las 19.30 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante.

El alicantino Adolfo Rodríguez, con los tres libros que Grijalbo publicará el 11 de junio / PILAR CORTES

"Es una sensación muy bonita. La gente que me rodea está feliz y todos lo están viviendo con mucha ilusión. Cuando uno se autopublica nunca piensa que algo así vaya a llegar, pero intento mantener los pies en el suelo", explica el autor alicantino en una entrevista con INFORMACIÓN. El primer contacto de este periódico con Adolfo se produjo en abril del año pasado, cuando concedió una entrevista para hablar del inicio de su saga de thriller policíaco ambientada en Alicante. Apenas un año después, el salto que ha dado en el ámbito editorial resulta evidente.

"Recuerdo que comenté en una entrevista para este diario que sería el trabajo constante lo que me permitiría llegar o no llegar lejos. Por eso no quiero relajarme ahora. Hay días en los que estás cansado o no te apetece escribir, pero hay que hacerlo. Es un compromiso que he adquirido conmigo mismo y creo que es fundamental para seguir avanzando", señala el autor, que diariamiente se toma su tiempo para idear nuevas historias que llevar al papel.

Un profesional sanitario que compagina dos mundos

Adolfo Rodríguez compagina la literatura con su trabajo como enfermero en el servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital General de Alicante. Más allá de su vocación sanitaria, cuando cuelga la bata mantiene una estricta planificación diaria de escritura que le ha permitido publicar tres novelas en un mismo año. Su primera obra fue El viaje de Hugo (2015), que alcanzó el número uno de ventas en su categoría dentro de Amazon España. Aquel fue el inicio de una trayectoria literaria especialmente prolífica.

Los tres títulos de la "Trilogía de la Noche" de Adolfo Rodríguez que publica Grijalbo / INFORMACIÓN

Después llegaron títulos como Engañando a la muerte (2016), La Gran Implosión (2021), así como otras sagas como la protagonizada por Oriol Duarte o la serie Sombras del Mediterráneo. Si algo caracteriza al autor es su capacidad para construir historias dominadas por la intriga y el misterio. Alineado con las tendencias narrativas que triunfan actualmente entre los lectores, estructura sus novelas mediante capítulos breves y el uso constante del cliffhanger, un recurso que consiste en finalizar cada capítulo en un punto de máxima tensión para invitar al lector a seguir avanzando.

Según explica, entre sus principales influencias figuran autoras como Freida McFadden o Shari Lapena, expertas en el manejo de este tipo de mecanismos narrativos. "Me atrae mucho esa narrativa moderna, directa y afilada. Una estructura marcada por capítulos cortos, ritmo rápido y descripciones precisas que van al grano. Decidí explorar ese camino porque sentí que encajaba perfectamente conmigo y parece que acerté", afirma.

A todo ello se suma uno de los rasgos más distintivos de su obra: la utilización de escenarios reconocibles de la provincia de Alicante como telón de fondo de sus historias. Las novelas de la Trilogía de la Noche, que Grijalbo recupera ahora en una edición especialmente cuidada, transcurren en lugares como la Coveta Fumá o el Cabo de las Huertas. "Escribir sobre espacios que conoces aporta autenticidad y hace que la historia tenga más fuerza", sostiene.

Una apuesta arriesgada

Una de las decisiones más llamativas de Grijalbo ha sido publicar los tres títulos de la saga de forma simultánea, una estrategia poco habitual en un mercado editorial que suele espaciar los lanzamientos para prolongar su recorrido comercial. "Hablando con otros autores de publicación tradicional he comprobado que es una estrategia bastante poco frecuente, pero a Penguin le interesaban todos los títulos de la saga y quería apostar fuerte por ella. Ante eso, yo no me podía negar", explica.

A nivel de posicionamiento, Rodríguez desembarcará en las librerías con tres novelas distintas, algo que le permitirá ganar visibilidad, ocupar más espacio en las estanterías y aumentar sus posibilidades de llegar a nuevos lectores. Se trata de una apuesta innovadora cuyo resultado está todavía por ver, especialmente tratándose de un autor que, hasta ahora, había desarrollado toda su carrera a través de la autopublicación en Amazon.

Adolfo Rodríguez ojea las nuevas ediciones de sus libros en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / PILAR CORTES

El contrato firmado con la editorial se limita por el momento a esta primera trilogía, aunque el escritor reconoce que tiene "muchísimas ganas de que exista una continuación". "Aunque cada libro está concebido como una historia independiente, todos comparten a los mismos protagonistas, Gabriel y Patricia, y existe un hilo narrativo que conecta toda la serie", explica. Asimismo, aunque actualmente trabaja en otros proyectos ajenos a esta saga, reconoce que ya tiene en mente una cuarta historia protagonizada por el inspector Gabriel Somoza.

Tras profesionalizar esta faceta de su carrera, Rodríguez ha preparado junto a Grijalbo una gira promocional que le llevará por ciudades como Madrid, Barcelona o Murcia. No obstante, la primera parada será el propio día del lanzamiento, el 11 de junio a las 19.30 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante. "Invito a todos a venir y descubrir estas historias, independientes pero conectadas entre sí, protagonizadas por un personaje tan carismático como el inspector Gabriel Somoza", concluye Adolfo Rodríguez.