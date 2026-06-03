Luis Aracama Alonso, ganador del Premio de la Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist, actuará en la Fundación Mediterráneo

El violonchelista Luis Aracama Alonso, ganador del XLI Premio de Interpretación Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist, actuará el próximo 4 de junio, a las 20 horas, en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo de Alicante, acompañado por la pianista surcoreana Shinyoung Lee. El dúo interpretará obras de compositores como Brahms, Debussy, Shostakovich y Martinů.

Tras obtener tres galardones en el último Concurso Internacional de Violoncello de la OPM de Marruecos y ser seleccionado por la Academia del Festival de Verbier para su programa de solistas de 2025, Luis Aracama se ha consolidado como uno de los violonchelistas más destacados de su generación.

Nacido en Ponferrada en 2005, estudia desde 2018 en la Cátedra de Violonchelo Aline Foriel-Destezet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía bajo la dirección de Ivan Monighetti. Ha recibido becas del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Albéniz y la Sociedad AIE. Además, la Reina Sofía le concedió el diploma al alumno más destacado de su cátedra en los cursos 2021-2022 y 2024-2025.

Inició sus estudios musicales a los siete años en el Conservatorio de Ponferrada con Laura Núñez y posteriormente continuó su formación con María Casado y Michał Dmochowski. También ha participado en cursos y clases magistrales impartidos por figuras como Sol Gabetta, Gautier Capuçon, Jan Vogler, Nicolas Altstaedt, Pablo Ferrández, Asier Polo o Miklós Perényi, entre otros. Desde 2019 es becario de la Academia de Música de Liechtenstein.

Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera destacan el primer premio en el Concurso Internacional de Violonchelo Justus Dotzauer, donde también recibió el galardón al mejor intérprete de música contemporánea; el primer premio en el Concurso Internacional Jaime Dobato Benavente; el primer premio en el Concurso Antonio Janigro de Croacia, acompañado del premio especial Solistas de Zagreb; y el primer premio, por unanimidad, en el Concurso de Interpretación Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist.

Asimismo, obtuvo el segundo premio en el Concurso Internacional de Violoncello de la OPM de Marruecos, donde también recibió los premios del público y de la orquesta, además del segundo premio en el Concurso Internacional de Violonchelo David Popper.

Ha actuado junto a músicos como Ivan Monighetti, Jan Vogler, Christoph Poppen o Márta Gulyás, y ha participado en festivales como el Festival Solberg, invitado por Sol Gabetta. También ha desarrollado una intensa actividad como solista y músico de cámara en distintos países europeos.

Recientemente ha publicado su primer CD, en el que interpreta el doble concierto de Vivaldi junto a Laura Núñez y la Camerata Clásica de Ponferrada. Actualmente toca un violonchelo Wojciech Topa de 2005, ex-Monighetti.

Una pianista en pleno crecimiento

Shinyoung Lee nació en Seúl en 1997. Desde 2024 estudia en la Cátedra de Piano Fundación Banco Santander de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con la profesora Milana Chernyavska, gracias a una beca de la Fundación Albéniz.

Comenzó a tocar el piano a los cinco años y se formó en la Academia de Jóvenes Músicos de la Universidad de Konkuk y en la escuela secundaria Sunhwa Arts, donde recibió becas de la ciudad de Seúl y de la Sociedad de Piano Sunhwa.

Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Música y Teatro de Múnich bajo la tutela de Antti Siirala, dentro del programa Excelencia en la Interpretación. Además, ha participado en clases magistrales impartidas por músicos como Jonathan Biss y Eldar Nebolsin.

Entre sus reconocimientos figuran el primer premio en el Concurso Internacional de Piano de Campillos 2023, el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Città di Treviso, el segundo premio en el Concurso Internacional de Piano de Madrid y una distinción especial por su interpretación de música estonia en el Concurso Internacional de Piano de Tallin.

Debutó como solista en 2017 con la Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania, en Rostock, y ha actuado en escenarios como el Teatro Mariinsky y junto a la Orquesta Sinfónica de Chipre. Como alumna de la Escuela Reina Sofía ha tocado con la Orquesta Freixenet, dirigida por Pablo González. También ha formado parte del Trío Lili Boulanger y del Dúo Gershwin. Actualmente integra el Cuarteto Eleutheria.