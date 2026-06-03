El nuevo disco de la banda Osezno se presenta este fin de semana en la sala TNT Blues de Cox
El grupo regresa a la actualidad musical con Veni, vidi, vici, un álbum que desgranarán el sábado 6 de junio, a partir de las 21 horas, junto a temas de sus dos primeras referencias discográficas
A medio camino entre la Vega Baja y Murcia, nació en el año 2015 una banda que buscaba mostrar su garra a ritmo de rock n core. Osezno dio forma a un sonido contundente que les hizo moldear una propuesta aguerrida que comenzó a generar muy pronto adeptos. El grupo publicó su primer álbum en 2017, un disco homónimo que llegó a copar las listas de mejores álbumes de metal en revistas como Mondo Sonoro. Eso les llenó la agenda de conciertos cada fin de semana, subiéndose a escenarios de toda la geografía española para tocar en directo.
No pisaron el freno en ningún momento y concatenaron la actividad con el lanzamiento de su EP La bestia, donde daban un paso más en la búsqueda de ese sonido característico que ya estaban encontrando con su potente directo. Ganaron concursos como la batalla de bandas del Monroes en Torrevieja o el Guar-rock de Campillos, lo que confirmaba el gran estado de forma en el que se encontraba la formación. Pero una pandemia de por medio llevó al grupo a ralentizar su actividad musical.
Ha pasado un tiempo notable para poder a escuchar un disco completo de Osezno. En ningún momento dejaron la banda, simplemente la vida les obligó a tomar otras decisiones y dejar los proyectos musicales en un segundo plano. Tomarlo todo con más calma y perspectiva les ha llevado a dar forma a un disco tan rico en matices como pulido en lo sonoro como Veni, vini vici. Se trata de 12 canciones que no están marcadas por ninguna conceptualidad y que han sido trabajadas de manera individual hasta que se han juntado en este álbum.
Ahora, siendo más selectivo con los conciertos que realizan, estarán actuando el próximo sábado 6 de junio en la sala TNT Blues de Cox a partir de las 21 horas para desgranar en vivo los nuevos temas así como recordar esas canciones que dieron forma a la banda en la mente colectiva de sus oyentes. Las entradas tienen un coste de ocho euros y se pueden adquirir directamente en la propia sala.
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