Reggaeton Beach Festival anuncia oficialmente su nuevo recinto en Alicante con artistas internacionales incluidos

Una de las dudas del panorama de festivales veraniegos en la provincia ya ha sido respondida. Tras sus periplos en localidades como Benidorm y Torrevieja, el Reggaeton Beach Festival anunció el pasado año un cambio en su itinerario que contaba con su llegada a Alicante de cara a su edición de 2026. El festival itinerante, que cuenta con diferentes fechas por toda España, mostraba así una novedad en su planteamiento, pese a que todavía no se había hecho público el recinto que iba a albergar al público asistente.

El tiempo ha pasado y este miércoles se ha confirmado que la séptima visita del Reggaeton Beach Festival a la provincia tendrá su sede en la IFA Fira Alacant. Según han confirmado a través de un comunicado, este nuevo recinto permitirá reforzar el salto cualitativo del festival en aspectos relacionados con la comodidad, los accesos y la experiencia global del público. "Sus amplios espacios, la cercanía a las principales conexiones de transporte de la provincia y su capacidad para albergar grandes producciones convierten al recinto en un enclave estratégico para esta nueva etapa de RBF".

Ñengo Flow, durante una actuación pasada dentro del Reggaeton Beach Festival / HUGONINO

A medio camino entre Alicante y Elche, este enclave es destacado por la organización, que también apunta a las posibilidades que este lugar puede ofrecer para seguir mejorando áreas clave como la producción técnica, las zonas de descanso, la restauración y los servicios destinados a los asistentes. De esta manera, el anuncio viene acompañado por una primera representación de algunos de los nombres más relevantes de la escena urbana latina actual que estarán presentes los días 4 y 5 de julio.

Nombre destacados a nivel mundial

Encabeza esta primera tanda de confirmaciones Luar La L, uno de los artistas puertorriqueños con mayor proyección internacional dentro del trap y el reggaetón contemporáneo. El artista se ha consolidado gracias a temas como Caile, 100 Millones o Pacto, además de colaboraciones junto a figuras como Bad Bunny, Anuel AA o Myke Towers. Su estilo mezcla sonidos callejeros, melodías melancólicas y una fuerte identidad dentro de la nueva generación urbana.

Luar la L, uno de los ídolos actuales del reggaetón, estará presente en el festival / INFORMACIÓN

También estará presente Ñengo Flow, considerado una auténtica leyenda del reggaetón y uno de los referentes históricos del género urbano latino. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista puertorriqueño ha firmado himnos imprescindibles como Safaera, 47 Remix, Real G 4 Life o En las Noches Frías, consolidando una carrera marcada por su sonido crudo, callejero y enormemente influyente para varias generaciones de artistas urbanos.

El cartel incorpora además a Roa, una de las nuevas voces puertorriqueñas con mayor crecimiento internacional dentro de la escena urbana. Su ascenso se ha visto impulsado por canciones como , Ty y yo, Pa cuando o Mi demonia, además de colaboraciones recientes junto a Omar Courtz, Mora o Clarent. Su propuesta combina trap melódico, reggaetón y sonidos emocionales de nueva generación.

Clarent es la apuesta a futuro del festival en su primera tanda de confirmaciones para Alicante / INFORMACIÓN

Completa esta primera confirmación el propio Clarent, uno de los artistas emergentes más sólidos del panorama latino actual, reconocido por una propuesta que fusiona trap, reggaetón y sonidos urbanos contemporáneos. De esta forma, se percibe una apuesta del festival no solo por el pasado y el presente del género, sino con un cartel que mira al futuro.

Producción renovada

El Reggaeton Beach Festival de Alicante formará parte de la octava gira nacional del festival, que volverá a recorrer algunas de las principales ciudades españolas este verano con una producción renovada y una apuesta reforzada por la experiencia global del público. Ya han sido confirmadas otras sedes como Tenerife, Barcelona, Santander, Mallorca Madrid y Nigrán.

Por parte de la organización, Andrés Tortarola Fragola, CEO de RBF, ha señalado que “la Costa Blanca forma parte de la historia de RBF desde prácticamente sus inicios y esta nueva etapa en Alicante representa una evolución natural para seguir creciendo, consolidando el proyecto y ofreciendo al público una experiencia cada vez más ambiciosa”.

La edición del 2026 coincide además con el inicio de una nueva etapa estratégica para Reggaeton Beach Festival, marcada por la incorporación de socios internacionales y una renovada estructura de gobernanza orientada a impulsar la expansión global del proyecto.

En esta nueva fase se han incorporado Cerruti Capital 1881 y VANQUISH Sports & Media Group, mientras que Gianmaria Cerruti, heredero de la conocida dinastía de la moda, ha tomado la dirección del festival con el propósito de internacionalizar la marca RBF.