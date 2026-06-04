Altea se transforma en un museo vivo con la IX edición de Nit de l'Art
El festival tomará las calles el 5 y 6 de junio con una fuerte apuesta por los artistas emergentes de la UMH, proyectos de arte inclusivo y un "vía crucis" de vanguardia en el casco antiguo
Nuria Camps
La cultura y la experimentación contemporánea volverán a tomar Altea este fin de semana de junio. Los días 5 y 6, el municipio alicantino acogerá la IX edición de la Nit de l'Art, un evento consolidado que se plantea como un espacio vivo de experimentación artística. Con el ánimo de dinamizar la creación contemporánea del festival ofrece un completo circuito de performance, video creación, danza, rutas guiadas a talleres de artistas y exposiciones.
Nuevos talentos
La jornada del 5 de junio estará marcada por el protagonismo del talento emergente. Tal y como explica la directora del festival, Isabel Martínez, la organización ha apostado este año por integrar más activamente el ámbito académico: "Tenemos como novedad la participación de más colectivos de la universidad de Bellas Artes, este año los alumnos de los últimos cursos han creado el Emergencia Festival". Así, el Campus de Altea de la UMH acogerá desde las 10 horas hasta las 14 horas este mercado de obras de artistas emergentes. La tarde continuará con la tradicional ruta guiada a los talleres de artistas a las 18.30 horas y concluirá en la Facultad de Bellas Artes con la exposición del colectivo Arte Uno a las 19.30 horas y las proyecciones del Centre de Recerca en Arts , destacando el Cos en Acció del colectivo Trànsit y la Coreografía Contrasexual de Lucía Jaén, impulsada por la Cátedra Anetta Nicoli.
Una artista de talla internacional
El sábado 6 de junio, la programación arranca a las 11 horas en la Plaça de l'aigua con un proyecto de marcado carácter social e integrador, la instalación de Mirant a Linda Bell. "Es una artista sorda, autista y tiene dificultades de aprendizaje", cuenta Isabel destacando la relevancia y proyección de esta creadora brtitánica. Linda Bell hace piezas colectivas gigantes en el espacio público y es una artista reconocida que está expuesta en Tate Modern de Londres. La obra que se ensamblará en Altea es el resultado colaborativo con asociaciones de la provincia. También se ofrecerán en esta mañana de sábado rutas abiertas por los espacios de creación, con visitas guiadas al Rooted Crteavity Lab y al Viver d'artistes, acercando al público al entorno de trabajo de múltiples creadores. Ya por la tarde, arrancará lo que la propia oganización define como el núcleo del certamen, estructurando en torno a los cuatro proyectos seleccionados de entre una treintena de propuestas.
"El grueso de proyectos seleccionados lo hacemos el sábado por las calles del casco antiguo de Altea. Siempre lo hacemos como un vía crucis de arte", detalla Isabel. Este recorrido artístico y escénico comenzará a las 19 horas con la performance Traktorlersbe de Paula Pachón en la Plaça de l'aigua. A las 20 horas el Mirador Fransesc Martínez i Martínez se transformará mediante la instalación sonora de 40 altaveus que son un paisatge de Edu Comelles. Posterioirmente, la danza contemporánea tomará el relevo en la recta final con la obra Curar-se d'espanto. Se concluirá con la pieza Bad dog, no biscuit de Boris Orihuela en la misma plaza de la puerta de la iglesia.
El broche de oro de estos dos días de inmersión artística lo pondrá la música en la céntrica Plça de l'esglesia de la Mare de Déu del Consol a partir de las 23 horas. Organizado por el Vicerectorado de Cultura de la UMH, el cierre contará con dos DJ terminando la velada para despedir una novena edición que reafirma a Altea como un referente de las vanguardias artísticas.
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