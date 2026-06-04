El concierto que te hará volver al pasado: Fusión 60-90 actuará en la Parroquia de San Pascual Bailón en Alicante
La coral dirigida por Fernando Serrano unirá fuerzas este viernes 5 de junio para llenar a todos sus asistentes de recuerdos, alegría y nostalgia. El concierto tendrá lugar a las 20 horas y será de acceso libre
Nuria Camps
Canta y no llores, dice la canción. Es bien sabido que la música es terapia, es donde muchos desconectan y otros tantos conectan, donde uno tararea y otro, en consecuencia, lo repite una y otra vez en su mente. Donde quienes hacen trayectos en solitario se sienten acompañados, que importante este sentimiento. Fernando Serrano ha dedicado y dedica toda su vida a ello, a acompañar con el cante y su guitarra a miles de personas durante más de 67 años. Desde hace unos años lo hace de forma altruista con la agrupación Fusión 60-90, de la que es el director. Esta coral está compuesta por personas comprendidas entre los 60 y 90 años y dedican una gran parte de su tiempo a recorrer centros de día y residencias alegrando con su música a quienes deciden escuharles. El próximo viernes 5 de junio celebrarán en la Parroquia de San Pascual Bailón una actuación especial.
La agrupación consta con 16 músicos y sus edades son variadas, pues como afirma su director, "para el amor no hay edad", y es lo que sienten todos ellos por la música. En sus actuaciones hacen algo que a todos nos gusta, cantrar los clásicos más resonados de nuestro país. Cielito lindo o Suspiros de España son algunos de los temas recurrentes. El concierto será en la parroquia de San Pascual Bailón de la calle Reyes Católicos a las 20 horas y será de acceso libre.
Un amor que viene de lejos
El director, Fernando Serrano lleva toda una vida dedicada al arte, y no solo cantando, pues ha compaginado la música con la literatura. Fernando es natural de Madrid y tiene más de 80 partituras registradas, además, cuenta con 9 libros editados y 15 pendientes de ello. "El que mucho abarca poco aprieta", pero no es el caso de Fernando, pues trambién redactó dos libros de dichos, poemas y pensamientos.
La coral que Fernando Serrano decidió crear es uno de los trabajos más sinceros de Alicante, sin esperar nada a cambio, con una guitarra, 16 voces y mucho amor por la música, la agrupación consigue acercar a quienes ya casi lo habían olvidado, temas de su niñez y juventud. Este viernes 5 de junio Fusión 60-90 cantará al unísono un repertorio que sorprenderá a todos sus asistentes, despúes, se irán con la música a otra parte.
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