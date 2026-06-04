El Museo de Aguas de Alicante se atreve con una muestra hecha de aliento humano: “Nos estamos respirando unos a otros”

¿Dónde acaba una persona y comienza la otra? Esta pregunta se la hizo la artista alicantina Anna Pastor al descubrir que, cuando respiramos, automáticamente nos adentramos en los demás a través de las partículas que desprendemos. Una visión científica y filosófica que la llevó a crear una exposición que pusiera de relieve "que nos estamos respirando unos a otros en cuestión de segundos", explica.

La artista lleva la idea de la identidad más allá del contexto individual en la muestra Hálito, que estará presente durante todo el verano en los Pozos de Garrigós, el único refugio climático de la ciudad de Alicante. Esto la convertirá en la exposición más visitada del Museo de Aguas de Alicante, ya que permanecerá abierta durante los meses de mayor afluencia turística. Concretamente, podrá ser visitada hasta el próximo 9 de septiembre.

La propuesta, incluida en el VII Ciclo de Arte y Medioambiente del Museo de Aguas de Alicante, se estructura en tres salas claramente diferenciadas. La primera, correspondiente al refugio climático, cuenta con asientos para todos los asistentes y con lecturas centradas en temáticas relacionadas con el agua y el medio ambiente. En ella se presenta a través de las pantallas una muestra diferente a las que se han expuesto hasta ahora en este recinto, dedicada a la inhalación y la exhalación humanas.

"Con el aliento, expulsamos partículas y microgotas que pueden contener proteínas, microorganismos y fragmentos de material genético. Así, cada exhalación deja de pertenecer a un solo cuerpo y pasa a formar parte del colectivo", explica un panel audiovisual informativo en castellano, valenciano e inglés.

A continuación, se accede a la obra. Expuesta en dos niveles, presenta en primer lugar la materia prima que ha dado forma a esta creación: el aliento. Para poder mostrarlo al público, ha sido necesario condensarlo a muy bajas temperaturas hasta convertirlo en agua. Una labor de año y medio que ha contado con la contribución de cientos de personas para reunir 150 mililitros de aliento condensado.

La pieza principal se concibe, por tanto, como un organismo de vidrio en el que el agua, el aliento condensado y la luz construyen una presencia frágil y cambiante, situada entre la instalación artística y el dispositivo de laboratorio. Junto a ella, unas pantallas retratan en cámara lenta a varias personas que han participado en este experimento artístico que toma forma de exposición.

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La materia se expone en dos mesas, una en movimiento y otra estática. Para conseguir tantas gotas de aliento, explica la autora, "fueron necesarios dos matraces muy fríos, pues cuando uno se calentaba, se podía utilizar el otro. Así, al soplar, se va condensando poco a poco hasta convertirse en gotas de agua". Durante sus viajes, iba acompañada de un matraz y, actualmente, la obra contiene materia procedente de un gran número de personas de diferentes lugares.

Obra generada por el visitante

En el último nivel, accesible subiendo al último piso de los Pozos de Garrigós, la presencia del público es vital para activar y generar un aliento virtual representado por partículas. En la sala hay sensores que miden la temperatura, el dióxido de carbono y la humedad relativa, y las ondas proyectadas en la pared hacen visible la dimensión individual del aliento.

La variación forma parte de la exposición y los visitantes que acudan verán cómo su aliento se unifica con el de las personas que tengan a su lado. Hálito finaliza su recorrido haciendo posible, a nivel visual, esa comprensión del aliento como algo individual y compartido a partes iguales en los antiguos depósitos de agua del museo alicantino.

"Hay diferentes maneras de expresar la misma idea. Una es mediante la circulación del agua en elementos de laboratorio y otra a través de lo generativo. No me gusta llamar interactiva a la actividad, porque somos nosotros quienes generamos la obra desde lo común. De esta manera, vemos cómo nuestras respiraciones y nuestra presencia contribuyen a hacer la obra y le dan sentido a esta exposición", explica la autora.

Gran apuesta veraniega del museo

Con esta muestra, tan diferente de las presentadas anteriormente, el Museo de Aguas de Alicante apuesta por el arte a través de la ciencia, la filosofía y la metafísica. "Se trata de una exposición que va a ser todavía más visitada que las de otros años, pues el flujo de turistas crece anualmente y eso nos va a permitir tener un alcance mucho mayor", ha destacado también Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante.

Reconocido en la V edición de los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández, otorgados por la Diputación de Alicante, y primer museo de la ciudad en formar parte de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, el Museo de Aguas de Alicante recibió la visita de 41.166 personas durante 2025 y alcanza ya las 20.500 en 2026, contabilizadas entre enero y mayo de este año.

Asimismo, se ha anunciado que, a través de la página web de Aguas de Alicante, se habilitará a partir del lunes un enlace para acceder a una de las visitas guiadas que impartirá la propia artista Anna Pastor, cuyo trabajo consiste en desarrollar una investigación interdisciplinar sobre la interdependencia, la percepción de los cuerpos y la disolución del yo.

Asimismo, es Máster en Bellas Artes por Chelsea College, University of the Arts London, y licenciada en Bellas Artes con Honores y Beca a la Excelencia Académica por la Universidad Miguel Hernández. Ha recibido becas y apoyos de instituciones como la Cátedra de Arte y Enfermedades de la Universidad de Valencia, ABBVIE Biopharmaceutical, la UAL Scholarship en Reino Unido y el Fondo Social Europeo.