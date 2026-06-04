El Primavera Sound 2026 suspende algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia

El Primavera Sound ha suspendido algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia. Entre los afectados, los de los dos escenarios principales. El festival barcelonés ha parado los espectáculos debido a la tormenta que ha azotado el Parc del Fòrum desde antes de las 20 horas. Media hora más tarde, la organización ha mandado un mensaje a través de las pantallas y los altavoces de los escenarios afectados en los avisaba de que "por motivos meteorológicos" las actuaciones quedaban temporalmente suspendidas y pedía "calma" a los asistentes.

Dos de los conciertos cancelados han sido el de Alex G y Mac Demarco, que tenían previsto actuar en el escenario Revolut y Occident a las 20:50h y a las 21:55 respectivamente. La organización ha procedido a desalojar la zona popularmente conocida como Mordo, donde se encuentran los escenarios principales.

Por ahora, el festival no ha anunciado más conciertos cancelados y sostiene que está trabajando para que se pueda reanudar al completo lo antes posible.