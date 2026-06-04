Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Profesor colgado Elche huelgaPolémico examen Historia PAUDeclaracion exconcejala Les NausHaaland desmiente a RiquelmeEl tiempo en AlicantePrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Música

Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

"Las circunstancias no le han dejado otra opción", afirma la promotora

Rosalía, en uno de sus conciertos en el Palau Sant Jordi.

Rosalía, en uno de sus conciertos en el Palau Sant Jordi. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Miami

Rosalía ha aplazado los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según ha informado este jueves la empresa promotora.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.

"Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información", ha agregado.

Noticias relacionadas y más

La artista catalana tenía programado actuar en el Kaseya Center de Miami este jueves y el 6 de junio, mientras que estaría presente al Kia Center de Orlando el 8 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH
  2. El centro de ocio del Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja confirma su apertura para el 11 de junio
  3. Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
  4. Estos son los festivos en Alicante para las Hogueras de este año
  5. Vecinos de Callosa de Segura presenciaron en varias ocasiones agresiones e insultos de 'El apio' a Patricia en plena calle
  6. Qué significa la señal de tráfico roja con una raya negra en el centro (R-200) y por qué es importante
  7. El conseller de Sanidad anuncia la licitación del centro de salud de La Condomina de Alicante para la próxima semana
  8. Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante

Medalla de oro de la UA para Manuel Palomar, el rector que urbanizó el campus oeste y solicitó la acreditación de Medicina

Medalla de oro de la UA para Manuel Palomar, el rector que urbanizó el campus oeste y solicitó la acreditación de Medicina

Lola Lolita ¿Flores?: el acento andaluz de la influencer ilicitana que ha sorprendido en las redes sociales

Lola Lolita ¿Flores?: el acento andaluz de la influencer ilicitana que ha sorprendido en las redes sociales

Villena reclama 92.000 euros a la Generalitat por impagos en el Contrato Programa de Servicios Sociales

Villena reclama 92.000 euros a la Generalitat por impagos en el Contrato Programa de Servicios Sociales

La factura del Consell en Elche en el año antes de las elecciones: 27,4 millones y con el reto de licitar la Ronda Sur a finales de 2026

La factura del Consell en Elche en el año antes de las elecciones: 27,4 millones y con el reto de licitar la Ronda Sur a finales de 2026

La Universidad de Alicante otorga su medalla de oro al exrector Manuel Palomar

A prisión tres arrestados por la red de inmigración y tráfico de drogas desarticulada en Alicante

A prisión tres arrestados por la red de inmigración y tráfico de drogas desarticulada en Alicante

Los expertos avisan: si tu perro bosteza mucho no siempre tiene sueño

Los expertos avisan: si tu perro bosteza mucho no siempre tiene sueño
Tracking Pixel Contents