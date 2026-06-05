El alicantino Iván Alvarado recibe un premio del Círculo Fortuny por rescatar una técnica olvidada

Alicante, presente en la élite de la artesanía española. La asociación Círculo Fortuny ha reconocido al mosaista alicantino afincado en Madrid Iván Alvarado con el premio Joven Promesa en la V edición de los Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. El galardón reconoce su labor de recuperación de un oficio que había desaparecido en España durante décadas.

La distinción pone en valor el trabajo de Alvarado en la recuperación del oficio del diseño, la producción y la restauración de baldosas hidráulicas artesanales, una actividad que vivió su época de mayor esplendor a finales del siglo XIX. Tras el cierre en 1979 del último taller dedicado a la fabricación de estas piezas en España, asumió el reto de rescatar una técnica prácticamente desaparecida y devolverle su lugar en proyectos arquitectónicos marcados por la personalidad y la excelencia.

El mosaista alicantino Iván Alvarado, premio Joven Promesa de Círculo Fortuny / INFORMACIÓN

Sobre el papel, el mosaista es el profesional o artista especializado en la creación, restauración o diseño de mosaicos, es decir, composiciones realizadas mediante la unión de pequeñas piezas de materiales como piedra, cerámica, vidrio, mármol o metal para formar dibujos, patrones o imágenes. En el caso de Iván, el oficio lo realiza enfocado a las baldosas hidráulicas artesanales, lo que le ha permitido obtener un galardón que reconoce su labor.

"Se trata de un oficio que estaba casi extinguido. Yo vengo del diseño y decidí dedicarme a las baldosas hidráulicas, que era algo que empecé a coleccionar desde muy joven, cogiendo de casas abandonadas, dado que es muy habitual sobre todo en el área mediterránea. Ese fue el gancho, el coleccionismo", explica a INFORMACIÓN el alicantino laureado. "Encontré la maquinaria y el taller y estuve con el artesano Miguel Adrover en Menorca conociendo el material y el oficio, lo que supuso el punto de partida profesional".

En cuanto al oficio, asegura que "no es sencillo", pues "cuesta mucho encontrar proveedores, en algunos casos, como las trepas, que son el molde artesanal sobre el que se realiza el dibujo". Para sortear los inconvenientes, Iván asegura que "hemos pasado a producirlos nosotros mismos y no depender de nadie". De esta manera, centra su labor en un oficio del que sigue aprendiendo diariamente, teniendo como objetivo "no solo recuperarlo, sino renovarlo". Continúa: "Las baldosas hidráulicas siempre han estado muy ligadas a las casas de los pueblos y yo quería darle una deriva urbana", apunta.

Galardones de la alta artesanía

Los Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny reconocen cada año el talento, la técnica, el legado y la capacidad de innovación de algunos de los máximos exponentes de la alta artesanía española. En esta quinta edición, la entidad también ha distinguido al taller extremeño Tinajas Moreno León con el premio a la Mejor Trayectoria Artesanal; a la cestera vasca afincada en Galicia Idoia Cuesta como Mejor Artesana de Vanguardia; y al palentino Manuel Quintana, representante de una saga de campaneros con más de tres siglos de historia, con el reconocimiento honorífico Tesoro Viviente.

El alicantino se encarga de recuperar el oficio de diseñar la producción y la restauración de baldosas hidráulicas artesanales / INFORMACIÓN

Los premiados en las principales categorías accederán además a un programa de mentoría impulsado por algunas de las marcas patrocinadoras. Con esta iniciativa, Círculo Fortuny busca no solo reconocer la excelencia de los oficios artesanos, sino también reforzar la dimensión empresarial, la construcción de marca, la proyección y la sostenibilidad futura de los talleres.

Desafíos y oportunidades para el futuro

Coincidiendo con el quinto aniversario de estos galardones, Círculo Fortuny ha querido poner el foco en algunos de los principales desafíos y oportunidades que marcarán el futuro de los oficios de excelencia en España. En un contexto cada vez más vinculado a la autenticidad, la contemporaneidad y el valor diferencial de lo hecho a mano, la entidad defiende la alta artesanía no solo como custodio de técnicas y oficios tradicionales, sino también como generadora de cultura, innovación, marca y valor económico.

La edición de este año cuenta con el apoyo de Fundación Loewe, Puig, Navascués, Tous, la Real Fábrica de Cristales de La Granja, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de visibilizar, proteger y revitalizar la alta artesanía como un elemento esencial de la identidad cultural, económica y creativa de España.

Un momento de la labor de Iván Alvarado en su taller / INFORMACIÓN

Un jurado vinculado a la excelencia

El jurado está integrado por doce personalidades vinculadas a la alta artesanía, la cultura y la excelencia empresarial. Entre ellas figuran la presidenta de Círculo Fortuny, Xandra Falcó; los copresidentes de la Comisión de Artesanía de la entidad, el paisajista Fernando Caruncho y el director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo; la Chief Consumer & AI Acceleration Officer de Puig, Vanita Sabnani; la presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe; la vicepresidenta corporativa y Reach and Relevance Officer de Tous, Rosa Tous; el presidente de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, Andrés Ortega; la fundadora y diseñadora de Navascués, Cristina Martínez-Pardo; el interiorista Tomás Alía; el editor de CLASSPAPER, Iván Martínez-Cubells; así como representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El mosaista alicantino, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Para quienes no conozcan la entidad, Círculo Fortuny es la principal asociación española del sector de la alta gama y la excelencia. Su objetivo es servir como foro común para las marcas y empresas españolas de los ámbitos cultural, artesanal y creativo, además de proteger y promover su legado tanto dentro como fuera de España.

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Fundada en 2011, cuenta actualmente con 83 socios y forma parte de ECCIA (European Cultural and Creative Industries Alliance), la principal organización europea de defensa y promoción de la alta gama. Esta alianza reúne a las siete grandes asociaciones del sector en Europa —Círculo Fortuny, Comité Colbert, Fondazione Altagamma, Meisterkreis, Walpole British Luxury, Laurel y Gustaf III Kommitté— y representa conjuntamente a más de 600 empresas y marcas.