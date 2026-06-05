El Festival de Cine de Alicante lo confirma: este ha sido el sorprendente número de asistentes en la edición de 2026

El Festival Internacional de Cine de Alicante ha cerrado una nueva edición de récord. El certamen cinematográfico ha hecho balance de ocho días de cine en los que se ha disfrutado de más estrenos con un aumento de los espectadores del 13 %. Alrededor de 45.500 personas participaron en las diferentes actividades celebradas del 23 al 30 de mayo.

“Estas cifras demuestran que cada año la ciudadanía está mas implicada con el festival, un certamen que podemos decir orgullosos está consolidado dentro del circuito nacional de festivales”, ha comentado Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

En total, estos 45.500 espectadores han asistido a actividades como los siete largometrajes de la Sección Oficial, las cuatro películas invitadas y los 92 cortometrajes procedentes de 13 países en una edición en la que también destacaron otras actividades.

"Que vienen los perros", película ganadora de la Tesela de Oro en el Festival de Cine de Alicante / Pilar Cortés / PILAR CORTES

También en exposiciones como la de los momentos más destacados de las 22 ediciones del certamen Memorias de Festival en el Ámbito Cultural de El Corte inglés de la fotógrafa Cristina Mariscal; o Bienvenidos a una ciudad de cine creada por el alumnado y profesorado del máster COMINCREA de la Universidad de Alicante en la estación Adif Alicante.

El 23º Festival Internacional de Cine de Alicante ha cerrado una edición cargada de emotividad, sobre todo con los homenajes de la gala inaugural. El Teatro Principal de Alicante acogió este evento en el que, entre risas, sorpresas y alguna lágrima fueron homenajeados Pablo Berger, Premio Ciudad de la Luz; Clara Lago, Premio Ciudad de Alicante y Javier Gutiérrez, Premio de Honor. En la gala de clausura la diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez recibió el Premio Fashion Cinema y el compositor musical Roque Baños recibió el Premio Música para la imagen.

Ambiente de cine toda la semana

Durante la semana, los asistentes pudieron disfrutar del encuentro con Pablo Berger en la proyección de su película Robot Dreams en el Centro de estudios de Ciudad de la luz. Por la parte de industria y emprendimiento, el 8º Laboratorio de Proyectos de Ficción en colaboración de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante, Impulsalicante, seleccionó 19 proyectos para su presentación ante un grupo de profesionales compuesto por el coordinador del laboratorio, Luis María Ferrández; Alfred Costa, subdirector de contenidos de À Punt Radiotelevisió Valenciana; María Soler productora de Morena Films y Natalia Perepadenko de proyectos y mercados de Warner Bros.

Foto de familia tras la gala de clausura del Festival de Cine de Alicante / Cristina Mariscal

Dentro del laboratorio se desarrollaron mesas redondas y masterclass con profesionales de la industria como Miguel López, responsable de marketing de FlixOlé que presentó la remasterización en 4K de la película Matador de Pedro Almodóvar con motivo de su 40 aniversario.

En la Ciudad de la luz se desarrolló el Foro de coproducción de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia al que asistieron Mª Carmen de España, concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante; Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA); Luis Gosálvez, director adjunto del Instituto Valenciano de Cultura; Antonio Peñarubia, director general de La 7 Televisión de Murcia; Alfred Costa, subdirector de contenidos de À Punt Radio Televisión Valenciana; Ralph Haiek, presidente del comité de inversión de Screen One; Miguel Molina, de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV); y Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

Durante el evento, se presentaron una selección de proyectos de ficción y documental tanto de la Comunidad Valenciana como de la región de Murcia, y los creadores tuvieron la oportunidad de exponer sus propuestas ante profesionales de la industria.

Por su parte, los cines Kinépolis de Alicante acogió las proyecciones de los siete largometrajes a concurso en la Sección Oficial, las películas fuera de concurso Desnudas de Esmeralda Marugán, Ala negra, el ángel de la encarnación de Reyes Caballero, Guirigall de Daniel Alberola y Confesiones de un artista de Ramón Margareto. Además, se pudieron ver los cortometrajes Alicante Cinema.

El equipo de "Que vienen los perros" celebra sus tres galardones / Cristina Mariscal

El Teatre Arniches fue el punto de encuentro de los cortometrajes españoles, cortometrajes LGTBI, animación y documental con éxito de asistencia. Casa Mediterráneo fue sede de las proyecciones de los cortometrajes internacionales y las películas de Marruecos como país invitado El caftán azul y Un cadáver en la orilla Marchica. En el Ámbito cultural de El Corte Inglés se presentó el libro Cine y pediatría 15 de Javier González de Dios, y el encuentro de realizadores Alicante Cinema.

También tuvieron gran asistencia de público las charlas y coloquios celebrados con motivo de la sección Fashion Cinema coordinada por la diseñadora Rosario Puñales en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante MACA. Entre ellas destacaron la exposición Más es poco. El universo de Cristina Rodríguez, un recorrido por el trabajo de la diseñadora de vestuario que fue homenajeada con el Premio Fashion Cinema. La exposición fue realizada por los alumnos de Art Costura y la Escuela de Arte y Superior de Diseño EASDA.

La programación se inauguró con el documental David Delfín. Muestra tu herida como homenaje a este gran diseñador. Dentro de Fashion Cinema también se celebraron masterclass y mesas redondas como el coloquio Diseñar y coleccionar moda, colección de Rafa Sánchez a través del proyecto fotográfico Influencer de Mario Rabasco.

Se celebraron en su primera edición los Premios Internacionales Fashion Films, donde Magrit y Ficia entregaron los galardones, acompañado de un coloquio con el jurado que estuvo formado por reconocidos profesionales como Víctor Claramunt, Nuria Vicedo y María Jesús Ortiz. La diseñadora Darsy Mogica ofreció la sesión Personajes que hablan. Y como cierre Cristina Rodríguez impartió la masterclass Más allá del vestuario, compartiendo su experiencia en cine, televisión y espectáculos con los asistentes.

"Respirar cine"

El Festival Internacional de Cine de Alicante ha llenado la ciudad, un año más, de séptimo arte y mucha cultura, tal y como ha comentado su director, Vicente Seva, “Alicante es epicentro de la industria cinematográfica de nuestro país durante una semana, pues ofrecemos actividades para el público general con los protagonistas; reunimos a la industria en foros y el laboratorio. Alicante respira cine”, ha destacado.

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El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Impulsa Alicante, Diputación Provincial de Alicante, Instituto Valenciano de Cultura, Casa Mediterráneo, À Punt Radiotelevisión Valenciana, Meliá Alicante, Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia y otras empresas colaboradoras.