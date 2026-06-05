Fetiches y morbos en un cómic alicantino LGTBI protagonizado por un personaje de más de 50 años

Martín es un hombre normal, con una vida normal y una familia normal. A sus 55 años, lleva más de 30 trabajando como empleado en un banco y está casado con Sara, el único amor de su vida. Pero esta novela gráfica se apoya en esa cotidianidad para plasmar la necesidad de reconocerse y aceptarse a uno mismo. Porque La vida de Martín (Dolmen Editorial) también aborda las dudas del personaje protagonista a la hora de afrontar sus inclinaciones sexuales.

El autor y dibujante alicantino Carmelo Manresa (Callosa de Segura, 1965) ha dado forma así a su cuarta novela gráfica, un cómic muy diferente a los que había creado anteriormente, con personajes ambientados en la época actual y que se escapa de la mirada autobiográfica plasmada en sus proyectos previos. Con un dibujo más realista y el uso enfatizador del color rojo, que pretende transmitir intensidad y pasión, decide tratar un tema tan delicado como la identidad y, más concretamente, las dudas que pueden surgir más allá de los 50 años.

Carmelo Manresa, dibujante y creador de "La vida de Martín" / INFORMACIÓN

"Elegí un personaje de esa edad porque también está más cerca de la mía y me resultaba más fácil conectar con él", explica el autor de Callosa de Segura. "Da la sensación de que a partir de los 50 años la gente ni siente ni padece, y yo creo que eso no es cierto. Quería reivindicar la edad madura", apostilla Manresa. Se trata de un hombre adulto que mantiene su vida sin sobresaltos mientras que, en su cabeza, el sexo y los fetiches son temas recurrentes en los que pensar.

De esta manera, el protagonista huye de los tópicos con los que suelen representarse los personajes del colectivo LGTBI en las obras literarias, demostrando que nunca es tarde para experimentar cosas nuevas. "Quizá las cosas ya no funcionan igual que cuando eres joven, pero el deseo sexual sigue existiendo y también las fantasías. En el caso de Martín, incluso encuentra a alguien con quien materializarlas, pero las fantasías por sí mismas ya son una parte importante de su vida", apunta el autor. Porque ese hombre casado y con una hija adolescente encuentra en un pintor de paredes, Sami, a una persona con la que dejar de lado todos sus miedos y descubrir su identidad sexual.

La historia se centra en la vida de un hombre llamado Martín y en sus dudas internas / Carmelo Manresa

Recrear la diversidad desde la raíz

En esa búsqueda de crear una historia desde cero que defendiera la diversidad, Carmelo Manresa advierte que todo lo relacionado con los amores reprimidos no tiene que ver únicamente con la gente joven. El personaje, con 55 años recién cumplidos, "recibió una educación muy represiva, como la de muchas personas de su generación, y es alguien que se ha dejado llevar por lo que la sociedad, la familia o su entorno esperaban de él", expone. "Además, vive en un pueblo pequeño, donde a veces es más complicado expresar determinados comportamientos o identidades". Es por eso que su obra va "contra los discursos políticos que nos empujan a seguir un único modelo de vida", comenta el ilustrador alicantino.

Martín no solo descubre que le gustan los hombres, sino que enfatiza todavía más su interés por travestirse cuando pasa de hacerlo solo, en su casa, a mostrarlo a otras personas. Y todo ello desde la perspectiva de la cotidianidad. "En muchas historias, los personajes tienen las ideas muy claras, pero yo creo que el ser humano es justo lo contrario. Tenemos muchas dudas constantemente, aunque no queramos admitirlo", apunta.

Portada de "La vida de Martín", publicado por Dolmen Editorial en tapa dura / INFORMACIÓN

Alejarse de lo autobiográfico

Lo que se conocía hasta la fecha de este autor de Callosa era la capacidad que tenía para moverse por su pasado. El retrato generacional de los años 80, durante su juventud, lo explotó en obras como Plaza de la Bacalá (Desfiladero, 2017), Cine de verano (Dolmen, 2021) y Pasotas (Dolmen, 2024). Se trata de obras vistas desde los ojos de su infancia y adolescencia, haciendo gala de una autoficción presente en gran parte de su trayectoria. Aquí, en cambio, ha cambiado el punto de mira.

En el prólogo inicial, el autor asegura que tenía claro que su siguiente cómic debía tratar sobre algo que no fuera el recuerdo de tiempos pasados. Huir de la etiqueta de "dibujante nostálgico" y contar algo más actual. "Cuando creas un personaje siempre acabas poniendo mucho de ti mismo. La diferencia es que en mis anteriores novelas gráficas trabajaba sobre recuerdos y experiencias reales. Aquí he tenido que inventar la relación entre los personajes, así como los conflictos que surgen con la mujer de Martín", expone. Y todo ello, con la "difícil tarea de conseguir que todo resultara creíble".

Esta obra, que ya está a la venta, supone una nueva perspectiva en su carrera profesional. Una historia diferente a las que había realizado anteriormente. Con un estilo de dibujo más realista que busca provocar mientras expone la complejidad del ser humano. "Muchas veces nos hacen creer que todo es blanco o negro, que las cosas son de una manera o de otra, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Creo que esta historia habla precisamente de eso y muestra que las personas somos mucho más contradictorias y diversas de lo que a veces pensamos", concluye.