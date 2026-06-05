"Fotovoz", una exposición que utiliza la fotografía para visibilizar la salud mental en El Campello

La Biblioteca Municipal de El Campello ha inaugurado este jueves la exposición Fotovoz, un viaje a través de la salud mental, una muestra impulsada por el Hospital de Día Doctor Esquerdo que da voz a las personas usuarias del centro mediante la fotografía y el relato de sus propias experiencias de recuperación. El acto, organizado por el centro dependiente de la Diputación Provincial de Alicante, ha reunido a representantes institucionales, profesionales, familiares y vecinos en una jornada marcada por la emoción, la reflexión y el diálogo abierto en torno a la salud mental.

La inauguración ha estado presidida por el alcalde de El Campello y diputado provincial de Bienestar de las Personas, Juanjo Berenguer, acompañado por la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y los concejales Dorian Gomis, Marcos Martínez y Maricarmen Alemañ. Durante su intervención, Berenguer ha destacado que la salud mental ocupa cada vez más espacio en el debate público, aunque subraya la importancia de abordarla “desde el respeto, el conocimiento y la experiencia real de las personas”.

El alcalde Juanjo Berenguer inaugura la exposición que se podrá ver hasta el 18 de junio / INFORMACIÓN

El alcalde, asimismo, ha recordado que se trata de una realidad que afecta al conjunto de la sociedad y defendió la necesidad de seguir creando espacios que permitan acercarse a ella desde una perspectiva más humana, participativa y cercana. El protagonismo de la jornada ha recaído después en algunos de los autores del proyecto: Miguel, Paloma, Eloy y Nieves, usuarios del Hospital de Día Doctor Esquerdo, junto a la terapeuta Belén. Todos ellos participaron en un coloquio en el que explicaron el origen de la iniciativa y el significado que ha tenido para quienes han formado parte de ella.

Expresar los sentimientos a través de la fotografía

Fotovoz forma parte de los programas grupales de recuperación desarrollados en el centro y utiliza la fotografía como herramienta terapéutica para facilitar la expresión de sentimientos, experiencias y proyectos de vida. Según explicó la terapeuta, “es una herramienta que nos ha beneficiado porque a través de la creatividad es más fácil la comunicación y expresar cómo te sientes”.

El proyecto se desarrolló durante varias semanas mediante un proceso dividido en cuatro etapas: el presente, los obstáculos que dificultan alcanzar objetivos personales, los recursos y apoyos que ayudan a avanzar y, finalmente, la esperanza y los proyectos de futuro. Cada participante realizó fotografías relacionadas con estas fases para compartirlas posteriormente con el grupo, reflexionar sobre ellas y construir un relato visual de su propio proceso de recuperación.

Algunos de los asistentes a la inauguración / INFORMACIÓN

Durante el coloquio también se puso en valor la fotografía como lenguaje emocional. Uno de los usuarios destacó que “la fotografía es una manera de expresarse sin palabras”, al considerar que una imagen puede transmitir miedos, emociones o experiencias difíciles de verbalizar. Más allá de las imágenes expuestas, los participantes coincidieron en destacar el valor humano de la experiencia. “Yo me llevo ver que no estás solo”, afirmó uno de ellos. Otra participante añadió que “todos somos diferentes, pero todos somos iguales”.

La jornada sirvió además para poner de relieve que la recuperación en salud mental no consiste únicamente en superar momentos de sufrimiento, sino también en reconstruir proyectos de vida, fortalecer vínculos, recuperar espacios de participación y volver a encontrar bienestar, creatividad, sentido y comunidad.

Coloquio durante la jornada inaugural de la muestra "Fotovoz" / INFORMACIÓN

Reivindicación de nuevos espacios para hablar de salud mental

El coloquio también puso sobre la mesa la necesidad de acercar la salud mental a la sociedad y trasladar este tipo de iniciativas fuera de los espacios sanitarios tradicionales. En este sentido, Berenguer defendió la importancia de acercar estos proyectos a la ciudadanía y promover actividades que contribuyan a normalizar la conversación sobre salud mental. “Es imprescindible sacar este tipo de actividades del ámbito sanitario”, señaló, destacando además la conveniencia de que iniciativas de este tipo lleguen también a centros educativos y otros espacios comunitarios.

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Tras el coloquio, los asistentes pudieron recorrer la exposición y conocer de cerca las imágenes y las historias que hay detrás de cada una de ellas. Además, los usuarios prepararon un mural participativo en el que invitaron al público a dejar comentarios, reflexiones y mensajes inspirados por la muestra. La exposición podrá visitarse en la Biblioteca Municipal de El Campello hasta el próximo 18 de junio.