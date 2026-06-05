La Mafalda de la tercera edad llega a Alicante: Elisabeth Justicia presenta el libro que da voz a mujeres mayores

Los bancos de los parques están como nuevos, su desgaste es meramente por el paso del tiempo y no por el uso. Prisa, otros planes, falta de tiempo... nadie los usa, ¿o sí? Si recorres los parques cercanos quizá no veas mucho joven sentado o, si lo ves, probablemente su visión esté reducida a una pantalla delante de sus ojos, no le pasa a Dominga. Dominga es una mujer que, como muchas otras, dedica parte de su tiempo a observar y escuchar "todas las historias que habitamos". Este viernes 5 de junio Elisabeth Justicia presenta en la librería 80 mundos su nueva historia de Dominga habla sola. Lo hará a las 19.30 horas y junto a Mª Mar Galindo Merino, directora de diversidad e inclusión social de la Universidad de Alicante.

"Dominga habla sola" presenta su nueva extensión este viernes 5 de junio / INFORMACIÓN

La ilustradora, diseñadora gráfica e integradora social, Elisabeth Justicia, cuenta a través de Dominga las historias que ella es capaz de escuchar al detenerse, sentarse en una plaza y observar a los viandantes que pasan por ella cada día. Gracias a la mirada y palabras de su protagonista, el libro reflexiona sobre la invisibilidad, el edadismo y la falta de empatía que la sociedad muestra hacia las mujeres mayores.

Un proyecto muy necesario

Esto no es solo un libro, es un proyecto desarrollado por la autora que tiene mucho más trasfondo. El objetivo principal del proyecto es visibilizar a las personas mayores, empoderarlas y luchar contra el edadismo y sexismo para cambiar la idea de envejecimiento, además de luchar contra la soledad no deseada. Forma parte de la Red de Espacios de Igualdad de la Comunidad de Madrid, ha colaborado con Cruz Roja y ha protagonizado diferentes campañas como Fundación la Caixa, Ayuntamiento de Corella o Diputación de Segovia. Además, se han creado talleres que conforman un espacio seguro para compartir las distintas realidades de las mujeres enfocadas al envejecimiento, edadismo y soledad.

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Los que muchos conocen como la "Mafalda de la tercera edad" es un proyecto protagonizado por una abuela tierna y gamberra que muestra su ingenio y filosofía vital en un libro de viñetas y textos. La creadora realiza increíbles ilustraciones virales en redes sociales que critican la realidad a la que se enfrenta una mujer mayor que vive sola. Dominga habla sola es una realidad que representa a millones de mujeres que Elisabeth ha dado voz, pues como cuenta una de sus viñetas, "no están las cosas como para que una se quede callada".