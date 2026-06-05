Todo preparado para el Festival de Cine de Elche, una edición especialmente atractiva para los autores noveles

Todo preparado para la 49ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, que ha registrado la participación de 1.822 cortometrajes procedentes de 63 países, consolidando al certamen como una de las principales citas del cortometraje en España. Las proyecciones de los trabajos seleccionados en la Sección Oficial tendrán lugar, como es habitual, en el Hort del Xocolater y en la playa de Arenales del Sol, entre el 10 y el 17 de julio, dos espacios emblemáticos que forman parte de la identidad del festival desde hace décadas.

La Fundación Mediterráneo también ha hecho público el cartel de la 49ª edición, obra del diseñador Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño y una de las figuras más destacadas del diseño gráfico español contemporáneo. La imagen elegida establece un diálogo directo entre el cine y uno de los elementos más característicos de la identidad del festival, el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad, destacando que este espacio es el principal escenario del Festival.

Foto de familia de los galardonados durante el Festival de Cine de Elche el pasado año / INFORMACIÓN

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, destaca que “estos datos de participación reflejan la solidez y el reconocimiento internacional del Festival de Cine de Elche, que continúa siendo un espacio clave para el impulso del cine independiente y el descubrimiento de nuevos talentos”. “La elevada participación en la categoría de Autor Novel”, añade Boyer, confirma que el Festival de Cine de Elche sigue siendo un espacio de referencia para los creadores que comienzan su trayectoria. El certamen mantiene así una de las vocaciones que lo han definido desde sus orígenes: apoyar el cine independiente y contribuir al descubrimiento de nuevos talentos”.

Por su parte, la directora de la Fundación Mediterráneo, Carmen Morales, ha señalado que “el Festival de Cine de Elche ha sabido construir una personalidad propia dentro del panorama audiovisual español. Esa combinación entre apertura a nuevas cinematografías, apoyo a los jóvenes creadores y una estrecha vinculación con la ciudad y con espacios tan emblemáticos como el Hort del Xocolater forma parte de su identidad”.

Datos de participación

De los 1.822 cortometrajes inscritos, 1.328 proceden de España, mientras que el resto refleja una amplia presencia internacional. Destacan países como Brasil (74), Argentina (64), Irán (42), Colombia (41) o México (36), así como la participación europea, con Italia (25), Francia (24) y Portugal (21) entre los más representados. En total, el festival reúne producciones de 63 países, una cifra que vuelve a situar a Elche como punto de encuentro para cinematografías procedentes de Europa, América, Asia y África.

La categoría que ha registrado una mayor participación ha sido Autor Novel, con 747 cortometrajes inscritos, un dato que confirma el atractivo del certamen entre las nuevas generaciones de cineastas. Le siguen las categorías de Ficción (663 obras), Documental (236), Animación (105) y FESCURT-Comunitat Valenciana (71).

El Hort del Xocolater, durante una proyección del Festival de Cine de Elche / INFORMACIÓN

Premios y desarrollo del festival

Los cortometrajes seleccionados optarán a siete premios oficiales con una dotación total de 15.500 euros, a los que se suman los galardones a Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guion. El Festival de Cine de Elche es certamen calificador para los Premios Goya, quedando automáticamente preseleccionadas las obras ganadoras en las categorías de ficción, documental y animación, siempre que sean de nacionalidad española.

La decisión del jurado, compuesto por profesionales del sector audiovisual, se dará a conocer el viernes 17 de julio durante la gala de clausura, que pondrá el broche final a una nueva edición del festival.

Cartel del Festival Internacional de Cine de Elche / INFORMACIÓN

Un cartel entre palmeras

El cartel de la edición de 2026 del Festival de Cine transforma los troncos de las palmeras en tiras de fotogramas de película cinematográfica, convirtiendo el paisaje emblemático del Hort del Xocolater en una metáfora visual del propio certamen. Las hojas multicolores evocan, por su parte, la diversidad de miradas, procedencias y lenguajes cinematográficos que cada año confluyen en el festival, así como la pluralidad de actividades que integran su programación.

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La propuesta refuerza así una de las singularidades que distinguen al Festival de Cine de Elche dentro del panorama audiovisual español: su celebración en el corazón de un palmeral histórico que forma parte del patrimonio universal. Desde su creación en 1978, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche se ha consolidado como uno de los certámenes de referencia del cortometraje español, manteniendo su compromiso con la creación independiente, la promoción de nuevos realizadores y la difusión de la cultura cinematográfica.