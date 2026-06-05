Rigoberta Bandini conquista las Noches del Botánico y desea que su música llegue al Papa León XIV: "Me haría ilusión"

La artista Rigoberta Bandini ha conquistado este jueves su primer concierto en el festival Noches del Botánico, que ha arrancado la programación de su décimo aniversario con la catalana.

Durante la actuación y tras cantar 'Abraxas', Bandini ha deseado que su último disco 'Jesucrista superstar' le llegue a León XIV ya que el Papa va a visitar Madrid desde este sábado 6 hasta el próximo martes 9 de junio.

"Ya que está el Papa, a ver si le llega 'Jesucrista', me haría ilusión. Además, él tiene familia en Perú, ¿no? O bueno, ha vivido en Perú mucho tiempo, que yo lo he investigado. Que no me hable en inglés el Papa, que me da mucho palo", ha dicho la artista.

La catalana coincidirá en su fecha del sábado 6 de junio con la visita a Madrid del Papa León XIV y con uno de los 10 conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Bandini ha reunido a 4.000 asistentes en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII en una actuación marcada por la energía tanto de la artista como del público.

Cuando quedaban pocos minutos del 'show', la artista ha anunciado que estaba embarazada, explicando que se "ahoga" al cantar y quería que el público lo supiese.

Sobre las 22.00 horas de la noche de este jueves, la artista ha comenzado puntual, con un recinto abarrotado --ha colgado el cartel de 'todo vendido' en las tres fechas que tiene en el festival-- y ante un público que iba desde adolescentes hasta un perfil más adulto.

Los asistentes ya coreaba ya los primeros acordes de 'JAJAJA' en cuanto han sonado las primeras notas y la artista ha aparecido en el escenario con una sudadera negra con capucha.

Rigoberta Bandini ha abierto el directo con 'Club Xavalas tristes', desatando los primeros cánticos colectivos. Acompañada de su banda, ha ofrecido un repaso a algunos de sus temas más reconocibles como 'Perra' pero también con una versión de la canción 'Mayonesa' de Chocolate.

No han faltado canciones como 'Too Many Drugs' o 'In Spain We Call It Soledad', que han sido recibidas con entusiasmo por un público que ha acompañado cada estribillo.

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Uno de los momentos más coreados ha llegado con 'Ay Mamá', convertida ya en himno y celebrada con aplausos durante más de 5 minutos.