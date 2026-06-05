Un fin de semana de música marcado por artistas como La Gossa Sorda, Los Deltonos o Ezequiel Benítez

El Muelle Live presenta el sábado 6 de junio a partir de las 19.30 horas un gran espectáculo a cargo de La Gossa Sorda, liderados por Josep Nadal, es una banda que toca diversos estilos y sonidos como el rock, el punk, el reggae, los ritmos mediterráneos y otras influencias a través de unas letras de cierto contenido social. Desde su debut en 1999 fueron escalando peldaños en la música valenciana y nacional hasta que decidieron tomar un descanso. A finales del pasado año regresaron con mucha más fuerza que antes en esta gira llamada A Tornallom, que nace del impulso emocional y colectivo de reencontrarse con su público para seguir mostrando sus raíces con esa energía que siempre ha marcado su trayectoria. La Gossa Sorda llega a Alicante con un espectáculo totalmente renovado que conecta el ayer y el hoy de una de las bandas más influyentes de la música en valenciano.

El grupo Los Deltonos buscar dar guerra en la sala Euterpe

La sala Euterpe de Sant Joan acogerá este viernes 5 de junio a las 21.30 horas al grupo Los Deltonos. La banda de los 80 que con el paso de los años ha ido evolucionando en cada nuevo trabajo. Estarán presentando su nuevo álbum El futuro donde siguen demostrando que Los Deltonos son una gran apuesta del panorama musical. Han vendido todo para este concierto.

Los Deltonos siguen dando guerra con una actuación que cuelga el cartel de todo vendido / INFORMACIÓN

Doblete de dos propuestas diferente en la sala El Bunker

El Bunker de Alicante llenará su sala con dos bandas muy diferentes. El viernes a las 19.30 horas llega Qualsevol a presentar sus nuevos temas junto a los ya conocidos, músicos con el humor por bandera influidos por diversos estilos musicales. El sábado pero a las 19 horas llega el grupo Glándula, compuesto por Alberto Charro, ex líder de Los Malinches, al que ahora acompañan Momo y Curtis para hacer entre todos un rock psicodélico con un sonido analógico de marcada influencia latina.

Llega la segunda edición del Soniquete Sound

Este fin de semana llega el Soniquete Sound, la segunda edición del festival flamenco que llenará la Plaza España de San Vicente del Raspeig gracias a Pedro El Granaino y Ezequiel Benítez, dos artistas que están de moda en el mundo del flamenco. Los conciertos se celebrarán el viernes 5 y el sábado 6 de junio, ambos a las 22 horas, en la Plaza de España y el escenario será las escaleras de la iglesia. La asistencia será gratuita hasta completar el aforo.

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La banda Osezno presenta su nuevo disco en Cox

La banda Osezno estará actuando el sábado 6 en la sala TNT Blues de Cox a partir de las 21 horas. Desgranarán en vivo los nuevos temas así como recordar esas canciones que dieron forma a la banda en la mente colectiva de sus oyentes. Osezno dio forma a un sonido contundente que les hizo moldear una propuesta aguerrida que comenzó a generar muy pronto adeptos. El grupo publicó su primer álbum en 2017, un disco homónimo que llegó a copar las listas de mejores álbumes de metal en revistas como Mondo Sonoro. Eso les llenó la agenda de conciertos cada fin de semana, subiéndose a escenarios de toda la geografía española para tocar en directo. Ganaron concursos como la batalla de bandas del Monroes en Torrevieja o el Guar-rock de Campillos, lo que confirmaba el gran estado de forma en el que se encontraba la formación. Tomarlo todo con más calma y perspectiva les ha llevado a dar forma a un disco tan rico en matices como pulido en lo sonoro como Veni, vini vici. Se trata de 12 canciones que no están marcadas por ninguna conceptualidad y que han sido trabajadas de manera individual hasta que se han juntado en este álbum.