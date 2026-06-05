Viajando al comer sin salir de Alicante

En el recorrido gastronómico que venimos haciendo de los estilos y maneras de nuestra provincia, hoy el turno es para la cocina urbana que tiene su mayor expresión en mercados, pasajes, galerías y puestos convertidos en espacios gastronómicos y que cada vez proliferan más en la capital. No confundir la cocina de mercado con la cocina en el Mercado, donde conviven distintas ofertas bajo un mismo techo.

Es el caso de Alma Cocina Viajera, el proyecto de Ernesto Frutos, ubicado en un singular pasaje gastronómico Churruca de Alicante donde varios establecimientos comparten oferta de buen comer. Resulta interesante adentrarse en este tipo de formatos porque permiten descubrir propuestas muy personales, alejadas de los modelos más convencionales de restauración. El nombre del restaurante define bastante bien lo que el comensal encontrará en la mesa. Alma Cocina Viajera propone un recorrido por distintas influencias culinarias donde conviven referencias mediterráneas, asiáticas, árabes y latinoamericanas. Hace años que la cocina fusión dejó de sorprender por sí misma; hoy lo realmente difícil es conseguir que todas esas influencias convivan con naturalidad y coherencia dentro de una misma propuesta. Ernesto Frutos ha sabido construir una personalidad propia. Hay técnica, hay reflexión y, sobre todo, una voluntad constante de ofrecer algo diferente sin caer en la extravagancia gratuita. El menú comienza con un tomate asado acompañado de sardina ahumada y picatostes, un plato sencillo donde el producto y el equilibrio marcan el camino. Poco después aparece uno de los pases más representativos de la casa, un gazpachuelo de jalapeños con gamba blanca de Santa Pola que resume perfectamente esa mezcla de raíces mediterráneas y espíritu viajero. Uno de los momentos más brillantes llega con la vieira acompañada de crema de sobrasada de Tàrbena y miel. El punto de cocción es impecable y la combinación funciona con una naturalidad sorprendente. La sobrasada aporta profundidad y carácter sin imponerse a la delicadeza del molusco, dando lugar probablemente al plato más equilibrado del menú. Resulta notable el trabajo realizado sobre el conejo. La cocción evidencia oficio y una ejecución muy cuidada. La única reserva aparece en la utilización de varios escabeches distintos que terminan superponiéndose y dificultan percibir algunos de los matices individuales que probablemente buscaba el cocinero. Aun así, el resultado mantiene un nivel elevado y vuelve a mostrar una de las constantes de la casa: el buen tratamiento de las texturas y las cremosidades.

Menú Tomate Asado, Sardina Ahumada y Picatostes

Gazpachuelo de Jalapeños y Gamba Blanca de Santa Pola

Ceviche Verde de Hinojo y Mostazas

Vieira, Crema de Sobrasada de Tàrbena y Miel

Conejo en Escabeches

Molleja de Vaca en Escabeche de Fresas e Hibiscus. Ensalada de Encurtidos

Guiso Árabe de Tendones y Morro con Blanquet de Onil y Piparras

Merengue de Violetas, Sorbete de Albahaca y Pimienta Blanca

La molleja de vaca en escabeche de fresas e hibiscus y el contundente guiso árabesco de tendones y morro con blanquet de Onil (singular Blanquet mucho mas contunente y especiado de los conocidos) continúan ese viaje gastronómico donde la acidez, los encurtidos, las especias y los fondos sabrosos aparecen como elementos recurrentes. Como cierre, un merengue de violetas con sorbete de albahaca y pimienta blanca mantiene la personalidad aromática del conjunto. Merece destacarse además que el local trabaja sin salida de humos, una limitación importante para cualquier cocinero. Lejos de convertirse en una excusa, Ernesto Frutos ha sabido adaptar su cocina y construir una propuesta sólida dentro de esas restricciones.

La sala funciona con cercanía, amabilidad y profesionalidad. La carta de vinos, presentada en forma de antiguo discos de vinilo, ofrece una selección coherente con el espíritu de la casa, con referencias poco habituales y precios razonables.

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Alma Cocina Viajera se ha consolidado como una de las propuestas más singulares de la cocina urbana alicantina. No busca reproducir fórmulas conocidas ni seguir tendencias pasajeras. Prefiere recorrer su propio camino con producto local y cocina «viajera».