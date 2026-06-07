La media verónica
La película del maestro Esplá se estrena en el Principal
La proyección tendrá lugar el próximo miércoles 10 de junio a las 19 horas y contará con la asistencia de todos los participantes, además del propio maestro alicantino, dentro de la celebración de los 50 años de alternativa
Cerca de una hora de metraje para hablar de Esplá, de su relación con el arte, con la pintura, la literatura y también para ahondar en los secretos de la tauromaquia de uno de los toreros más inclasificables de todos los tiempos. Bajo el título Esplá: al servicio del arte, la película nos acerca al perfil más creativo de uno de los maestros más populares del toreo, amigo de pintores, poetas y escritores y al mismo tiempo gran referente de la tauromaquia del último siglo, especialmente en la Plaza de Toros de Las Ventas, la más difícil de conquistar para los toreros. La Generalitat Valenciana, en colaboración con el Grupo Editorial Prensa Ibérica, produce esta original historia que va a sorprender y emocionar a partes iguales y que ha sido rodada por el Grupo Idex Producciones, una de las grandes empresas del audiovisual valenciano, con Miguel Quintanilla a la cabeza.
Para dicha grabación se ha conseguido reunir a un grupo selecto de intelectuales con el vínculo común de ser amigos y admiradores del torero. Entre ellos destacan los nombres de los poetas Antonio Lucas y Carlos Marzal, el periodista y escritor Rubén Amón, el ganadero Fernando Cuadri, la exministra Carmen Calvo, el pintor Nicolás de Maya y los profesores universitarios Verónica de Haro o Paco Sánchez, entre otros. Todos esos perfiles hablan de Esplá sin censura, de manera libre, y cuentan anécdotas y reflexiones que van más allá de la propia tauromaquia del alicantino. Un grupo de selectos amigos que se reúnen en torno a una mesa y sin guión, construyen con sus palabras un retrato sólido de Luis Francisco Esplá a través de sus propias vivencias y de todos los recuerdos que siguen muy vivos. El documental está dentro del llamado Año Esplá, que no es otra cosa que el reconocimiento de toda la afición alicantina a los 50 años de alternativa que se conmemoran en este 2026, un año y un homenaje que además cuenta con una feria taurina dedicada al maestro Esplá a través de los ojos de su amigo Miquel Barceló y que se rematará con una gran exposición dedicada al torero alicantino.
El Teatro Principal de Alicante vuelve a ponerse al servicio del espectáculo, esta vez del lado de la tauromaquia y gracias a la figura de un torero que representa uno de los mayores tesoros vivos del patrimonio cultural alicantino y es que 50 años dan para mucho, para un sin fin de anécdotas, de vivencias, de secretos y de revelaciones. La película promete no dejar indiferente a nadie y ser fiel a la propia tauromaquia de Esplá, sorprendente, atrevida, diferente y provocadora.
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