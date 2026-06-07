El proyecto de dos alicantinos que reivindica la cultura de la ciudad

Los alicantinos no conocemos Alicante. Conocemos Lucentum, una parada de TRAM de la L1, lo que quizá no conocemos es que recibe ese nombre gracias a la ciudad romana viva que tenemos dentro de la capital. Conocemos El Postiguet, la emblemática playa situada en pleno centro de la ciudad, girando 180Cº la mirada tienes uno de los yacimientos arqueológicos más visitados de la Comunidad Valenciana, el Castillo de Santa Bárbara. Lo mismo pude ocurrir mientras paseas por el Muelle de Levante, si ralentizas un poco el paso quizá te topes con un busto, todos lo hemos visto alguna vez. Esta escultura es la de Archibald Dickson, el capitán del buque Stranbook que permitió la salida de miles de republicanos hasta Orán en 1939. Estos son tan solo algunos ejemplos de todo el patrimonio cultural que rodea nuestra ciudad. Alicante es sol y playa, pero también es cultura y es lo que reivindican desde Smart Time Alicante, un nuevo proyecto de Nacho Navarro y María Muñoz, dos historiadores que buscan revalorizar la ciudad desde diferentes canales.

De la universidad a la mente de los alicantinos

Smart Time Alicante es una iniciativa de dos jóvenes alicantinos hartos de reducir su ciudad a la playa y el ocio. "Está muy incrustada en el turismo de sol y playa, que siempre va a estar, por supuesto, pero también es muy importante el legado, la tradición que guarda la ciudad es digna de contar y de admirar", asegura Nacho. Todo comenzó como un proyecto para el Máster de Turismo Cultural en la Universidad de Alicante, ahora es un plan emergente que busca una mayor financiación para seguir trabajando.

Smart Time Alicante es un proyecto emergente para impulsar el patrimonio de la ciudad / INFORMACIÓN

Un recorrido por la ciudad

Actualmente el proyecto está centrado en crear actividades culturales, no solo para turistas, sino también para los propios alicantinos que quieran conocer desde otra perspectiva la ciudad. En estas actividades se cuenta historias de todo tipo, entre ellas las más ocultas de la Guerra Civil Española. Alicante fue la última ciudad en caer ante las tropas franquistas, además, es la localidad española con mayor número de refugios de la Guerra Civil con 94 estructuras documentadas, son historias que merecen ser contadas. "Hablando con mi entorno me he dado cuenta de que hay muchas cosas de la ciudad que no conocen", afirma Nacho. Desde la página web de Smart Time Alicante se puede visualizar una de las rutas que ofrecen, se trata de un recorrido de 2 horas que comienza en La Explanada y continua por el Mercado Central, la Basílica de Santa María, el Barrio de Santa Cruz y finaliza en el Puerto de Alicante, donde presentan una visión completa de la evolución histórica y urbana de la ciudad en un paseo junto al Mediterráneo.

Una mirada al pasado y al futuro

El proyecto de Nacho y María no termina en el puerto, su trabajo continúa desde la divulgación. Utilizan la plataforma de Instagram como un canal de difusión para dar voz a acontecimientos históricos desde la prehistoria a épocas más cercanas a la actualidad como una propuesta al Ayuntamiento de Alicante para una mejor experiencia en las visitas a los refugios antiaéreos. Además, Smart Time Alicante quiere apostar por la tecnología. Una de las premisas que tiene este proyecto es la de ofrecer una experiencia premium. Esta contará con unos QR distribuidos por puntos clave de la ciudad para que todo aquel alicantino o visitante que quiera saber más sobre el monumento, escultura o edifico que tiene delante, lo pueda hacer desde su propio teléfono. "Nuestra intención es que mediante esos QR pudieras ver una reconstrucción en 3D de cómo era su origen y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo", desvela Nacho Navarro.

María Navarro trabajando en Smart Time Alicante / INFORMACIÓN

Si continuamos buscando difusión sobre el patrimonio cultural alicantino nos podemos topar con otra extensión, esta es la de Más que mar, el pódcast de la cocreadora de Smart Time Alicante, María Muñoz. La autora del pódcast disponible en Spotify lo describe como un espacio donde "se saca partido a la cultura alicantina", cuenta María. Por el momento, la plataforma cuenta con cinco episodios en los que se habla de mucho más que monumentos importantes. Los nombres que recibían los números de la lotería, una reivindicación sobre la limpieza de la ciudad o una reflexión sobre La Explanada.

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Smart Time Alicante busca poner a la ciudad en su lugar, no es cuestión de rechazar el sol, la playa o el ocio que tanto turismo atrae y tanta fama brinda a la ciudad, sino de dar a conocer la riqueza que las culturas que eligieron la ciudad dejaron en ella.