Un festival de música acuático en un parque de atracciones: el experimento de Benidorm que cumple su segunda edición

¿Se puede hacer un festival de música acuático en un parque temático? Parece que sí y Benidorm se prepara para acoger su segunda edición tras reunir a 5.000 asistentes el pasado año. El sábado 13 de junio, el evento Undersea Festival transformará un parque temático en un universo de música y agua con 14 horas de música ininterrumpida además de un after especial en uno de los puntos turísticos del recinto.

En total, se distribuirán ocho escenarios tematizados que ofrecerán diferentes sonoridades de acuerdo a los gustos variados de los asistentes. Bajo el nombre Los reinos de Pandora se esconde el Main Stage, que reunirá a algunos nombres reconocidos dentro de la escena nacional de DJs con música reggaetón y hits atemporales.

Le seguirá Ocean White, un viaje al pasado para recordar lo mejor de la década de los 2010 con artistas de la talla de Dj Rajobos, Dj Nev y Santi Bertomeu, junto a Moya y Alex Selas. También se ubicará el escenario Alonis Barrakus como el homenaje a las fiestas de la provincia y las tradiciones de moros y cristianos, con la Bandeta La Contrarias, tributos y música de barraca.

Una de las localizaciones del festival, en la primera edición del evento / INFORMACIÓN

Para quién le guste el tecno house, se ha habilitado Warhol, una pool party donde los asistentes podrán refrescarse al ritmo de música; mientras que Pitote Club convertirá un espacio con el arco del triunfo de Roma en un escenario con la última tecnología en viodemapping y un repertorio musical que une el melodic con clásicos del tecno.

Los melómanos más nostálgicos tendrán su espacio en Remembers of Alonis, un escenario donde volverán los éxitos de los noventa y principios de siglo con un line up encabezado por Miguel Serna, e Ismael lora, junto a Alfredo Pareja y Vicente Berenguer. Mientras que los interesados en la corriente actual del género indie también tendrán la posibilidad de cantar a pleno pulmón las canciones en el Indie Stage.

Algunos asistentes de la pasada edición / INFORMACIÓN

Por último, los aficionados del tecno más puro, tendrán un lugar marcado para seguir el ritmo de protagonistas como Alex Looper, Illian Nicciani o Charlotte Lyonn, entre otros. El refugio de este tipo de público tendrá por nombre Grüvers x Private Techno.

Recinto del festival

La música se dará cita en un entorno tematizado como es el parque temático de Terra Mítica en Benidorm. La organización ha preparado una infraestructura de gran formato y una producción que apuesta por la espectacularidad y que contará con paella y cerveza gratis para todos los asistentes de 12 a 13 horas. Todo ello, con el agua como elemento icónico de la jornada.

Cartel oficial de Undersea Festival, con los artistas participantes de cada escenario / INFORMACIÓN

Para ello, Los reinos de Pandora contarán con una piscina gigante integrada en el corazón del recinto que permitirá a los asistentes disfrutar de la música dentro del agua, haciendo gala al nombre del evento: Undersea Festival

Las entradas todavía están a la venta a partir de 35 euros el abono general en la página web del festival: www.underseafestival.com. También está disponible la entrada VIP a 105 euros, que incluye el acceso completo tanto al festival como al after, ubicado dentro de la pirámide de Keops; acceso a zonas exclusivas reservadas únicamente a los compradores de este modelo de abono; un pack exclusivo de merchandising del festival; y tres consumiciones incluidas.