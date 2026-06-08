Gloria de Nova, la primera mujer fotoperiodista de Alicante, repasa su trayectoria profesional en la sede de la UA

La primera mujer fotoperiodista de la provincia repasará más de cuatro décadas de trayectoria profesional en la Sede de la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante y la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante se unen para celebrar el próximo martes 9 de junio, a las 18.30 horas, una nueva sesión del ciclo Voces del siglo XX. Memoria viva del periodismo alicantino, que tendrá como protagonista a la periodista y fotoperiodista Gloria de Nova Rivas.

El encuentro tendrá lugar en la Sala Rafael Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4) y será conducido por el actual jefe de fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones. La sesión permitirá recorrer la trayectoria profesional de una de las figuras pioneras del periodismo gráfico alicantino. Gloria de Nova, según explica el cartel anunciador, fue la primera mujer fotoperiodista de la provincia de Alicante, una circunstancia que la convirtió en referente para varias generaciones de profesionales en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

Nacida en Cózar (Ciudad Real) en 1954 y afincada en Alicante desde 1970, inició su carrera profesional vinculada a la fotografía de la mano de Perfecto Arjones, considerado uno de los grandes maestros del fotoperiodismo alicantino. En 1974 se incorporó al entorno profesional del diario INFORMACIÓN, donde comenzó una intensa actividad en fotografía de prensa, laboratorio, fotografía industrial y artística.

Durante las décadas de los ochenta y noventa desarrolló una amplia carrera como reportera gráfica para algunos de los principales medios de comunicación del país. Junto a Perfecto Arjones obtuvo la exclusiva para cubrir la actualidad alicantina para la Agencia EFE y colaboró con INFORMACIÓN. Posteriormente, trabajó para La Verdad, donde compartió redacción con otro referente del fotoperiodismo provincial, Ángel García.

Cartel oficial de la jornada, que contará con la presencia de la fotoperiodista Gloria de Nova / INFORMACIÓN

Su labor también se extendió al periodismo de investigación. A mediados de los años ochenta realizó diversos reportajes para la revista Interviú junto a la periodista Ángeles Cáceres, participando en trabajos que combinaron investigación periodística y documentación gráfica.

A lo largo de su trayectoria ha documentado la evolución social, cultural y patrimonial de la provincia de Alicante. Entre otros proyectos destacados, participó en las Monografías Alicantinas publicadas por el Ayuntamiento de Alicante en 1988, realizó el coleccionable Pueblo a Pueblo, recorriendo todos los municipios de la provincia por encargo de la Diputación de Alicante, y fotografió algunos de los monumentos más representativos del territorio alicantino para el diario La Verdad.

Comprometida con la igualdad en los medios de comunicación, formó parte del equipo fundador de Dones i Comunicació d’Alacant, asociación creada para promover la presencia de las mujeres en el ámbito profesional de la comunicación y reivindicar un tratamiento igualitario en los medios. Además de su trabajo como fotoperiodista, desarrolló una amplia carrera en el ámbito de la publicidad y la comunicación comercial, vinculada a medios del Grupo Vocento como La Verdad y Las Provincias, manteniendo siempre una estrecha relación con el periodismo y la actualidad alicantina.

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Con esta sesión concluye la programación del curso 2025-2026 de Voces del siglo XX. Memoria viva del periodismo alicantino, una iniciativa que tiene como objetivo preservar la memoria viva del periodismo alicantino a través de conversaciones abiertas con profesionales que han sido protagonistas de su desarrollo, generando un espacio de reflexión intergeneracional en torno a la práctica periodística y su evolución. La asistencia es libre hasta completar aforo.