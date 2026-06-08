Gran expectación ante el estreno de la película “Esplá: al servicio del arte”

Todo está listo y preparado para el estreno de una de las obras documentales más ambiciosas y elaboradas de la presente década en materia taurina. Con un protagonista único, el maestro Luis Francisco Esplá, la película titulada Esplá: al servicio del arte habla de una vida dedicada al arte y lo hace en boca de un grupo de artistas, periodistas, políticos y amigos que desvelan, a lo largo de 50 minutos, los secretos, los códigos y el espíritu libre de un torero único.

La cinta promete ser diferente, sorprendente y ajena a cualquier estereotipo o cliché, tal y como vivió su propia historia como torero el maestro alicantino. Nombres de la talla de los poetas Antonio Lucas o Carlos Marzal, el pintor Nicolás de Maya, el ganadero Fernando Cuadri, el periodista y escritor Rubén Amón, la exministra Carmen Calvo o los profesores universitarios Verónica de Haro y Paco Sánchez, a la sazón el último apoderado de Esplá, esbozan un perfil poco conocido de Esplá desvelando anécdotas, vivencias y también algún que otro secreto.

Es la voz de los intelectuales y de los representantes de la cultura al servicio del toreo y más concretamente al lado de Esplá. Sin duda, un grupo de artistas e intelectuales muy ecléctico y al mismo tiempo unido al maestro por amistad y admiración a partes iguales. Al final, lo más difícil de todo es capturar la esencia del protagonista, una figura, la de Esplá, que no está en el documental de manera directa pero que se siente en cada plano.

La película se ha realizado con la implicación de la Generalitat Valenciana y el grupo Editorial Prensa Ibérica. Ambas partes estuvieron comprometidas desde el principio en el proyecto que ha llevado a cabo la productora Acords Films, dentro del Grupo Idex y dirigido por Álvaro G. Company y J. Santatecla, dos jóvenes realizadores sobrados de talento y sensibilidad. Y todos ellos bajo la tutela de Miguel Quintanilla, CEO de la citada empresa audiovisual alicantina, que opera en todo el mundo.

En definitiva, se trata de una película elaborada desde el cariño, la sensibilidad y el conocimiento profundo de uno de los maestros más rebeldes, icónicos y libres de la tauromaquia moderna, un torero de Madrid, nacido en Alicante y amante profundo de la belleza y la emoción a través del arte. Durante cerca de 50 minutos, el espectador tendrá la posibilidad de viajar en el tiempo y de abrir una puerta a las emociones a través de la literatura, de la pintura, de las bellas artes y por supuesto del toreo.

Luis Francisco Esplá vuelve a ser protagonista indiscutible en el año en el que celebra su medio siglo como matador de toros y lo hace en su ciudad, Alicante, en la que sigue viviendo y de la que sigue presumiendo allá por donde va. Esplá, alicantino ilustre, torero único, enamorado del arte y amigo de los artistas, ¿qué más se puede pedir?