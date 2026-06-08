Largas colas en la plaza de toros de Alicante para comprar entradas de la Feria Taurina de Hogueras

Las taquillas de la plaza de toros de Alicante han comenzado durante la mañana de este lunes a despachar entradas sueltas para la Feria Taurina de Hogueras 2026 en formato físico. El ciclo alicantino ha despertado una enorme expectación entre los aficionados sin abono y se han formado grandes colas desde primera hora en los aledaños del coso alicantino para conseguir entradas sueltas para algunos de los eventos del cartel.

En cuanto a la demanda de entradas, ya están agotadas todas las localidades para el festejo del día 20 de junio, que reunirá a los maestros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey en un mismo cartel. Asimismo, también está muy cerca de agotarse toda la sombra para el día 23 de junio, que volverá a contar con Morante de la Puebla junto a otros matadores de toros como Talavante y Juan Ortega. Los victorinos del día 24 de junio, con la presencia del alicantino José María Manzanares en el cartel, es el tercer festejo en orden de prioridad del público.

Los alicantinos acuden a las taquillas en el primer día de venta de entradas físicas / Alex Domínguez

Horario de apertura de taquilla

Los horarios de taquilla del coso de la Plaza de España para poder conseguir entradas para algunas de las jornadas que todavía quedan a la venta será de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 22.30 horas. Los sábados también abrirán las taquillas en horario matutino de 10 a 14 horas. Los domingos, por su parte, permanecerá cerrada. Los días de festejo, las entradas físicas también se pondrán a la venta en horario matutino y a partir de las 16.30 horas hasta el comienzo del mismo.

Para el público que prefiera evitarse las colas y el calor, la venta online permanece activa en la página web de www.torosalicante.com y también se ha habilitado un teléfono de información y reservas (628 84 93 59), así como un correo electrónico a disposición de todos los aficionados: taquillas@torosalicante.com,