La periodista feminista Irantzu Varela llega a Alicante para "Darle fuego a Bilbao"

La agenda literaria alicantina tiene una cita. El emblemático espacio Fahrenheit 451 Café y Libros recibirá este viernes 12 de junio a las 19 horas a la "periodista, escritora, cómica, vasca, gorda, bollera, menos mala de lo que parece y más lista de lo que debería", Irantzu Varela. Así se autodefine, ¿qué no dirá en sus textos? La librería convoca a sus lectores para presentar su nuevo libro Darle Fuego a Bilbao. El encuentro, concebido como presentación y coloquio, será un espacio de diálogo abierto y contará con la presencia de Ana Pastor, quien es conocida en el ámbito digital como Mundadeportiva, ella acompañará a la autora.

Publicada bajo el sello de la editorial Continta me tienes, la historia se centra en el encuentro de dos mujeres con nombres de profunda carga mitológica: Maddi, bautizada como la diosa vasca de las montañas que "se bebe la vida de los hombres y los hace infelices", y la berlinesa Sigyn, que comparte nombre con la diosa nórdica de la victoria en batalla. El encuentro de estas dos mujeres sucede en la Aste Nagusia de Bilbao, la gran semana de agosto en la que la ciudad que muchos describen como gris, se viste del movimiento punk y se llena de bailes.

Iratzu Valerá presenta su nuevo libro este viernes 12 de junio / INFORMACIÓN

Una referente en el periodismo feminista

Irantzu Varela es, sin duda, una de las figuras más reconocidas e incisivas del feminismo contemporáneo en España. Periodista de profesión y activista vocacional, su estilo directo y profundamente crítico con las estructuras patriacales la ha consolidado como una creadora de opinión fundamental. Es la mente detrás de El Tornillo y una firma habitual en diferentes medios como Pikara Magazine. En su faceta literaria, Varela cuenta con una muy productiva trayectoria. Es autora de títulos como Lo que quede (2024) y (Ya no) soy esa (2021). En lo audiovisual ha sido directora de Él nunca me pegó, el cual trata sobre la violencia psicológica ejercida en una relación de pareja. Irantzu ha decidido tomárselo con humor, por lo que también realiza monólogos en los que "se ríe de lo que nos duele". Además, es coordinadora de Faktoria Lila, un espacio de creación y cultura transmedia y queer.

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Este evento en Alicante no solo se perfila como una presentación literaria, sino como un punto de encuentro para la reflexión crítica, pues si algo sabe hacer la autora es dar voz, en todo tipo de formatos, a las mujeres y denunciar todo aquello que las hace mudas.