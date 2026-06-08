Regresa el poeta de Alicante que recita poemas a los muertos con su segunda obra: "Alguien tiene que escribir para los que ya no están"

El primer poemario, Réquiem, lo publicó como una forma de espantar sus fantasmas internos tras la muerte de su abuelo. Era la manera de dedicarle poemas nacidos de lo más profundo de su alma, una forma de honrar su legado y recordarlo para siempre en una obra literaria. Ahora, en cambio, el alicantino Vicente Férez, más conocido en el mundo editorial como V. F., plasma en Necrópolis los textos surgidos de la ruta literaria que ha realizado por varios cementerios de España y algunos de Europa.

"Réquiem era un poemario autobiográfico en el que intenté plasmar mi dolor sin recurrir a expresiones comunes. Era una obra muy personal, mi propia muerte simbólica, mi propia misa. En Necrópolis la emoción sigue siendo la misma, pero ya no hablo únicamente de mí. Son poemas nacidos en los cementerios que he visitado. Cada lugar me ha transmitido sensaciones diferentes y eso se refleja en los textos", explica.

Vicente Férez, más conocido como V.F. en el ámbito editorial / ALEX DOMINGUEZ

Cada poema tiene registrado el lugar donde fue concebido. Los camposantos de ciudades como Sevilla, Córdoba o Alicante han sido testigos de la creación de estos textos, además de otros espacios de la provincia e incluso algunos osarios de Austria. "Muchos de ellos fueron escritos en los propios cementerios, por lo que el lenguaje resulta más directo. Creo que literariamente hay una evolución y una mayor depuración, pero el sentimiento es exactamente el mismo. Quien lea mis libros va a encontrar dolor, esa sigue siendo la materia prima de mi escritura".

Obra nacida de la responsabilidad

Su primer acercamiento literario le permitió empatizar con personas que conectaban con el dolor que transmitían sus poemas. "Mucha gente se acercaba después de los recitales para contarme sus pérdidas y pedirme que no dejara de hacer aquello", recuerda el poeta alicantino. Eso generó en él una especie de responsabilidad: "Sentí que los difuntos necesitaban una continuación, que debía devolverles esa voz, y comprendí que si lees cinco epitafios puedes llegar a tener un poema".

V. F. sujeta un ejemplar de su pomeario "Necrópolis" durante su entrevista con INFORMACIÓN / ALEX DOMINGUEZ

En su anterior poemario, su objetivo era llegar a realizar un recital poético en el Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Un acto para llevar al nicho de su abuelo aquella obra que había creado por y para él. Ahora, una vez conseguido, busca seguir recorriendo algunos camposantos del país. "Si todo va bien, el próximo 1 de noviembre estaremos en el cementerio de La Almudena, en Madrid, y también me gustaría continuar esta ruta por España".

El nuevo poemario ya ha sido presentado en actividades culturales celebradas en los cementerios de Cocentaina y Sax. Porque, a pesar de que se trata de una literatura que puede resultar incómoda para algunas personas, como reconoce el propio Férez, "yo escribo para los muertos". El autor se ha encontrado con detractores de una propuesta literaria que desafía ciertos convencionalismos.

Vicente Férez, en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / ALEX DOMINGUEZ

"Hay quienes me han preguntado si no tengo miedo a ser marginado dentro del mundo literario, pero si hubiera tenido miedo nunca habría intentado llevar la poesía a los cementerios", afirma un autor que no escribe "para agradar al público", sino para los difuntos. "Mi labor consiste en devolverles una voz. Igual que existen poetas para el amor, siento que alguien tiene que escribir para los que ya no están".

Dos poemarios nacidos de la casualidad

"Estaré lejos de aquí / cuando el antídoto sea beberse el polvo / y la cura / besar la mano incontinente del olvido", escribe el poeta alicantino en Cuando los cuervos me recuerden. El autor presta voz a los muertos en Necrópolis, los epitafios le sirven de inspiración para convertir la frase inmóvil en poema. Y al final es él mismo quien se expone. En el texto que da nombre a la obra admite: "He escrito funerales a los que no conocía / y he nombrado todo aquello que, / por ética, / estaba prohibido".

Asegura que este podría ser su último trabajo, aunque no le preocupa especialmente. En la entrevista realizada con INFORMACIÓN, explica que "cuando termine este recorrido ya veré si existe una nueva necesidad emocional que me empuje a escribir otro libro o si la verja se cierra definitivamente aquí". Porque todo esto llegó de manera accidental, sin pensar en acabar publicando Réquiem. Comenzó a escribir para sobrellevar el duelo y después compartía los textos en redes sociales, hasta que apareció el escritor pontevedrés Alexander Vórtice, que le animó a publicar con la editorial Discursiva.

"Yo no me dedicaba a la literatura ni tenía formación académica", recuerda el escritor. Sin embargo, aquellos textos escritos desde la experiencia personal lo han convertido en el autor que más ejemplares vende dentro de la editorial y le han permitido publicar este segundo poemario. Actualmente, cuenta con más de 31.000 seguidores en Instagram. Es en esa red social donde diariamente escribe una frase o un texto breve como parte de su rutina diaria. "Hay gente que entra solo para leer la frase del día y encontrar ahí un pequeño consuelo", concluye.