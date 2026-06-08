El Refugio de Alicante celebra 11 años y lo hace con una actuación especial de Claudio H.
El trío Mestís formado por Claudio H., Carlos Porcel y Juanlu Percu darán este jueves 11 de junio un concierto que promete celebrar por todo lo alto el aniversario de uno de los locales más emblemáticos de Alicante
Nuria Camps
Un alicantino nace donde quiere, y en este caso fue en Argentina. Claudio H. es un cantante argentino muy arraigado a la terreta, pues asegura que se siente como un alicantino más. Es el vocalista y guitarrista del trío Mestís y este jueves 11 de junio a las 20.30 horas celebrarán el undécimo aniversario del bar El Refugio en Alicante.
La escena cultural alicantina está de celebración. El emblemático bar El Refugio cumple 11 años de trayectoria y lo celebra con una velada muy especial para compartirlo con el público local. Claudio H. tendrá la mejor compañía, Carlos Porcel a la trompeta y Juanlu Percu a la percusión. El local ha programado una actuación el directo del trío Mestís que promete ser el plato fuerte de la noche. A través de un comunicado en Instagram, Claudio se ha dirigido a "su familia d'Alacant" y ha lanzado una invitación a todos su público para celebrar que el local supera la década.
Claudio H. es conocido como el arquitecto de "la canción mestiza", el argentino traerá su fusión de ritmos entre jazz y reggae al escenario. Es una oportunidad perfecta para disfrutar en las distancias cortas de esa música elegante que ya lo han convertido en un referente de la provincia. El evento será abierto hasta completar aforo y de entrada invertida, es decir, primero se disfruta de la música y el ambiente, luego se aporta lo que se considere.
El Refugio es un espacio que durante años se ha consolidado como un espacio perfecto para la cultura y la música en vivo. Esta sinergia entre el ambiente poético del local y el cantante creará una atmósfera genuina que promete convertir este undécimo aniversario en una velada llena de conexión entre los artistas y quienes decidan acompañarlos.
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