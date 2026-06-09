La importancia de llamar a las cosas por su nombre: Òscar Bànegas presenta su nuevo libro en Alicante

El lenguaje es muy rico, fluctúa casi cada día y esto hace que incluso quienes hablamos el mismo idioma, no logremos entendernos. Esto quizá tenga solución, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es lo que busca y pretende Òscar Banegas, quien publica este miércoles 10 de junio su nuevo libro Amb veu pròpia. Dir les coses pel seu nom con la editorial ECU (Editorial Club Universitario). Lo hará en la librería 80 Mundos de Alicante a las 19.30 horas.

Bánegas es licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Alicante, donde ejerce como técnico lingüístico. Òscar realiza tareas de traductor y corrector de textos, pero su vocación es otra. Hoy en día hay temas que son objeto de debate, una de ellas es la lengua valenciana. En el intento de muchos por desvalorizarla, nacen otros que no solo lo intenan, sino que consiguen protegerla. Esa es la verdadera vocación del autor, preservar y fomentar la lengua valenciana como vehículo de expresión. Además, es un defensor incansable de los derechos LGTBIAQ+ y los asuntos de justicia social e igaldad.

La presentación será el 10 de junio en la librería 80 Mundos / INFORMACIÓN

Todas estas luchas Òscar no solo las vive, también las escribe, pues no hay mejor forma de difundir y dar voz que el formato menos efímero, los libros. Amb veu pròpia. Dir les coses pel seu nom es una recopilación de artículos de opinión publicados por el autor durante el año 2025 en diferentes medios de comunicación. Folleu Folleu que el món s'acaba, Som docents, no delinqüents o la disfressa de l'amor son algunos de los titulares que ponen nombre a los artículos de Òscar. Esta recopilación aborda una amplia variedad de temas de actualidad escrita desde la indignación, ironía y compromiso. El autor asegura que no pretende ser objetivo, sino honesto con el malestar político y social de una parte de la sociedad.

No es la primera vez del autor, pues ya su anterior libro Després de Pensar en veu alta. Reflexions sense pèls en la llengua, fue toda una declaración de intenciones. Ahora, este segundo libro consolida su trayectoria como articulista comprometido con la realidad social actual. No hay mejor inspiración para hablar sobre lo que afecta a tu tierra que esta misma, pues el autor afirma que su mayor fuente es el Cabo de las Huertas, donde además de impulsar su escritura, es su refugio.