La arquitectura de proximidad de los alicantinos CrystalZoo logra el premio Architizer a la mejor firma de obra pública

La arquitectura de cercanía o de kilómetro cero que practica el estudio alicantino CrystalZoo desde hace dos décadas ha sido reconocida con un nuevo premio internacional Architizer A+Awards, considerados los Oscar de la arquitectura, a la mejor firma de arquitectos de obra pública, un galardón que premia la trayectoria realizada con proyectos de los últimos años.

Esta es la segunda vez que CrystalZoo recibe este reconocimiento como estudio por parte de la plataforma estadounidense Architizer, que cada año evalúa propuestas arquitectónicas contemporáneas de todo el mundo, tras obtener el mismo galardón hace cinco años, en 2021.

Además, con anterioridad se ha alzado con otros cuatro premios de esta plataforma online a proyectos concretos, realizados entre los años 2016 y 2020, por lo que el despacho alicantino no es ningún novato en este contexto. En esta ocasión, ha logrado el premio de votación pública, con proyectos que incluían propuestas como el Estadio Olímpic Camilo Cano y el edificio de oficinas Lab_Nucia de La Nucia; el Velódromo Luis Navarro de Novelda; y las oficinas deportivas de la Universidad de Alicante en San Vicente del Raspeig.

Parte del equipo de CrystalZoo, con José Luis Campos en el centro, en el Espacio Séneca / INFORMACIÓN

El mérito de este grupo de arquitectos que dirige José Luis Campos, es haber destacado entre propuestas de más de 80 países de todo el mundo sin salir prácticamente de la provincia de Alicante. CrystalZoo -responsable de diseñar, entre otros, la última reforma del diario INFORMACIÓN en 2019- ha llevado a cabo cerca de medio centenar de proyectos en su tierra y tiene a gala ser un estudio de arquitectura "de provincias" y trabajar "en un radio de acción de dos horas de distancia para llegar a casa a comer" en pro de favorecer una política de conciliación familiar, para una plantilla estable con horario de 8 a 15 horas, y sin abarcar una cifra excesiva de proyectos.

"Para nosotros estar ya entre los cinco finalistas -junto a estudios de Estados Unidos, Reino Unido y México- y ser los únicos españoles era ya un premio porque somos un estudio de arquitectura de kilómetro cero frente a otros despachos internacionales con sede en varios países", explica el CEO José Luis Campos, que describe el trabajo de CrystalZoo como "una arquitectura centrada en la zona de producción más cercana y muy pensada para el Mediterráneo".

Ello se expresa "en el tratamiento de la tradición vernácula mediterránea y en el uso de la luz y del color", explica Campos, que añade que "en alguna ocasión nos han dicho que somos como Sorolla en arquitectura, aunque también podríamos ser como Emilio Varela, su discípulo favorito".

"A fin de cuentas, solo trabajamos en esa zona y nos centramos en la provincia de Alicante o zonas limítrofes, por lo que se está premiando un tipo de arquitectura muy local, que conocemos bien", destaca el fundador de CrystalZoo, que apunta que el despacho de arquitectos alicantino es también un equipo que trabaja "con los pies en la tierra", algo que se traslada a los presupuestos económicos que ofrece.

Aunque CrystalZoo se ha caracterizado desde su origen por desarrollar muchos proyectos arquitectónicos para instituciones públicas, en la actualidad combina la obra pública con proyectos privados en proporciones similares, aunque sobresale la cantidad de construcciones realizadas en el municipio de La Nucia, muy premiadas.

Aún se desconoce cuándo se celebrará la gala de entrega de premios de los Architizer, que tendrá lugar en Nueva York, pero los alicantinos aseguran que no faltarán a la cita.

Un jurado muy selecto

Forman parte del jurado de los premios Architizer que eligió a los cinco finalistas: