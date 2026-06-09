Descubre qué diseñador alicantino ha vestido a la princesa de Asturias

La princesa de Asturias deslumbró junto a su hermana, la infanta Sofía, con el vestuario elegido en tonos pastel durante la segunda jornada de visita a España del papa León XIV. En concreto, para el acto de celebración de la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi, presidida por el Pontífice este pasado domingo en la plaza Cibeles de Madrid, la princesa Leonor lució un modelo de un diseñador de origen alicantino, desvelado por la propia firma, que ha sido muy alabado por las revistas especializadas de moda.

La Familia Real, con el papa León XIV / Europa Press

Se trata de un diseño de la línea Hannibal Laguna White, cuyo creador es el venezolano-alicantino Aníbal Angulo, afincado en Madrid, quien mantiene aún grandes vínculos con Alicante, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional. El vestido de Hannibal Laguna, modelo Lauren, en tono azul porcelana, está realizado en crepe, es de silueta columna y lleva un favorecedor escote con cuello sobre los hombros.

Además, según indica Efe, la princesa ha elegido los pendientes de oro, diamantes y topacio que estrenó en 2022 en los premios Princesa de Girona, que combinan a la perfección con el conjunto, con zapatos de Carolina Herrera.

El vestido de la princesa Leonor ha sido diseñado por Hannibal Laguna en tono azul porcelana / Chema Moya/EFE

La infanta Sofía, en verde agua, y la reina Letizia, en blanco

A su vez, un verde agua ha sido el tono elegido por la infanta Sofía, que ha lucido un fluido traje de chaqueta y pantalón de la firma española Mirto, con camiseta blanca y unas bailarinas planas.

Las hermanas han sido consideradas unas de las mejores vestidas de la ceremonia, además de la reina Letizia, que volvió a utilizar el 'privilegio del blanco' para acudir a la misa del Papa en Cibeles con un traje sastre de Self-Portrait, firma británica.

El vestido de la princesa Leonor está disponible en hanniballagunawhite.es y en El Corte Inglés de Castellana de Madrid.