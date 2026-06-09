Una exposición LEGO llega este fin de semana a Las Cigarreras de Alicante

Los aficionados a LEGO tienen una cita este fin de semana en Alicante. La asociación alicantina Terretabricks participará este viernes 12 y sábado 13 de junio en el Salón Friki, donde organizará una gran exposición de construcciones en el recinto de Las Cigarreras.

La muestra estará pensada para todos los públicos, desde niños hasta adultos, y reunirá diferentes dioramas y creaciones LEGO inspiradas en universos muy reconocibles para los amantes de la cultura popular: cine, videojuegos, fantasía, temáticas frikis y creación libre.

LEGO para mirar, descubrir y volver a ser niño

Lo atractivo de este tipo de exposiciones no está solo en el tamaño de las construcciones, sino en los detalles. Cada escena permite detenerse, buscar referencias, reconocer personajes, imaginar historias y comprobar hasta dónde puede llegar la creatividad con piezas pequeñas.

El cartel del Salón Friki de Alicante. / INFORMACIÓN

La propuesta de Terretabricks busca precisamente acercar el universo LEGO al público desde una mirada familiar y cultural. La asociación, nacida en la provincia de Alicante, funciona como entidad sin ánimo de lucro y promueve actividades relacionadas con estas construcciones mediante exposiciones, talleres y encuentros familiares.

Horarios de la exposición

La exposición podrá visitarse durante dos jornadas dentro del Salón Friki:

Viernes 12 de junio: de 17:00 a 21:00 horas .

de . Sábado 13 de junio: de 10:00 a 20:00 horas.

El evento se celebrará en Las Cigarreras, uno de los espacios culturales de referencia de la ciudad de Alicante.

Una cita para fans, familias y curiosos

La presencia de Terretabricks en el Salón Friki convierte la cita en un plan especialmente atractivo para quienes disfrutan de la cultura pop, los videojuegos, el cine fantástico o las construcciones creativas.

No hace falta ser coleccionista ni experto en LEGO para disfrutar de la exposición. Basta con acercarse, mirar de cerca y dejarse sorprender por esas escenas en miniatura que, pieza a pieza, acaban construyendo mundos enteros.