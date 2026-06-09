Este es el fondo fotográfico nunca antes visto sobre la Guerra Civil que se puede visitar en la Universidad de Alicante

Una colección de fotografías inéditas de la Guerra Civil española se expone desde este martes, 9 de junio, en la Biblioteca General de la Universidad de Alicante. Bajo el nombre La Guerra Civil en el fondo fotográfico de la agencia Keystone, esta exposición muestra la nueva incorporación al proyecto del Archivo de la Democracia, donada por la familia Díaz Lisón a través de Paola Concepción Masseau Días, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras.

El legado, entregado al Archivo General de la Universidad de Alicante hace apenas unos meses, está compuesto por 135 fotografías originales de las agencias Keystone y Fulgur tomadas entre 1935 y 1939. Las imágenes proceden de la sede parisina de Keystone, una de las agencias de fotoperiodismo más influyentes del siglo XX. Este origen confiere al conjunto un especial interés histórico, ya que gran parte del material permanecía inédito en España.

Cartel oficial de la nueva exposición del fondo fotográfico de la Guerra Civil de la UA / INFORMACIÓN

Las instantáneas fueron realizadas para su distribución entre medios franceses y europeos, lo que explica que no formaran parte de los fondos conservados por otras instituciones españolas. Asimismo, retratan algunos de los principales escenarios de la Guerra Civil. Entre sus fotografías figuran escenas captadas en Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía o el País Vasco, así como imágenes de ciudades devastadas por los bombardeos, combatientes en el frente, milicianas y milicianos, desfiles militares, tareas cotidianas en la retaguardia y población civil afectada por la contienda.

Uno de los aspectos más singulares del fondo reside en la documentación que acompaña a cada fotografía. En el reverso se conservan notas mecanografiadas en francés remitidas a la oficina parisina de la agencia donde se identifican los lugares retratados, las fechas, los autores y diversos códigos de archivo utilizados para la gestión del material gráfico. Cabe destacar que en las instantáneas también aparecen refugiados y exiliados llegados a Francia durante aquellos años.

Grupo de civiles, la mayoría niños, subidos a un camión huyendo del conflicto / INFORMACIÓN

Imágenes con una historia que contar

La historia de la colección está vinculada al exilio de la familia Díaz Lisón en Francia tras el estallido de la guerra. Fue allí donde un familiar, aficionado al coleccionismo y las antigüedades, adquirió estas fotografías en un mercado de segunda mano y las ha conservado durante décadas hasta su reciente incorporación al patrimonio documental de la Universidad de Alicante. La exposición puede visitarse hasta el próximo 22 de junio.

La muestra reúne 55 fotografías originales junto a publicaciones, postales y correspondencia procedentes de otros fondos del Archivo de la Democracia. Además, un monitor instalado en el espacio expositivo permitirá consultar otras 67 imágenes que no han podido exhibirse físicamente por razones de espacio. Todo el material ha sido descrito, digitalizado e incorporado al catálogo del Archivo para facilitar su consulta y utilización con fines académicos, docentes e investigadores.

Un hombre mira los restos de una casa bombardeada / INFORMACIÓN

“Se trata de una magnífica colección, que sorprende por su extensión y por su gran calidad. Es estremecedor poder contemplar en estas imágenes a aquellos jóvenes que entregaron sus vidas para defender sus ideales”, ha asegurado Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, quien ha estado acompañada en la inauguración por Emilio Rosillo, director del Servicio de Archivo y Registro de la Universidad de Alicante y del Archivo de la Democracia; Rosana Gutiérrez, coordinadora del consejo asesor del Archivo de la Democracia y Paola Concepción Masseau, en representación de la familia donante.

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Esta iniciativa forma parte de la programación organizada por el Archivo General de la Universidad de Alicante con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, que se celebra entre el 8 y el 12 de junio bajo el lema Archivos para la justicia: derechos, memoria y futuros.