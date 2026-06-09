Joaquín Sabina o Revólver, entre las inspiraciones del nuevo disco que Dani Miralles presenta en Alicante

Un disco que tiene partes grabadas en el estudio de Joaquín Sabina no puede salir mal, pero si además el autor es alicantino siempre es un plus. El cantante Dani Miralles presenta su nuevo disco Me da igual este viernes 12 de junio en la Sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant a las 21 horas. Además, el cantante no estará solo, pues compartirá escenario con una gran banda compuesta por Carlos Ortuño al bajo, Juanlu Mas en la batería, Elena Martínez al piano y Julián Termini a la guitarra. Este nuevo disco el cantante lanzado el 5 de junio está compuesto por 9 canciones, pero Dani tiene una sorpresa para los más puristas. Todo aquel que decida comprar el disco en físico tendrá 4 canciones más de forma inédita, este se podrá conseguir desde la página web del cantate.

Dani Miralles presenta su nuevo disco en la sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant / INFORMACIÓN

Un cantautor diferente

Cuando eres cantautor es complicado salirte del típico estereotipo que le viene a la cabeza al público, el cantante triste que solo escribe canciones de desamor. Dani Miralles lo ha conseguido en su nuevo disco Me da igual, un disco que recoge temas de todo tipo y que nacen de historias completamente inesperadas. La canción que da nombre al disco hace referencia a algo que todos debemos hacer en la vida, parar, prestar atención a los pequeños detalles y dejar que todo nos dé un poco más igual, total, qué más da, ¿no? Es otra de las premisas del cantante y la que da nombre a otro de sus temas. Que más da nace de una conversación con un viejo amigo, de esos que tras hablar con ellos te dejan reflexionando, es lo que le pasó a Dani, quien tras conversar con su compañero de coro, le hizo darse cuenta de que lo más importante en esta vida es la libertad.

Un premio que sabe a gloria, o a Joaquín Sabina

La libertad es lo que ha conseguido Dani Miralles en este último lanzamiento producido por Estudios Musiqueta. Encontrar a alguien con quien sentirse cómodo para contar historias ya es un logro absoluto, de hecho, gracias a un logro surgió. Fue tras ganar un concurso cuando Dani conoció a la productora, pues el premio era grabar una canción con Jaume Bou, Marc Palmer y Oscar Nada, productores de Musiqueta con quienes tuvo tanto feeling que más tarde produjeron este nuevo disco. No es la primera vez que Dani triunfa en un concurso, pues tras presentarse y ganar "Sabina por aquí", tuvo la oportunidad de grabar en el estudio de Joaquín Sabina. Aprovechó la gran experiencia y grabó las armónicas de Nada, canción más antigua del disco y que, sin duda, tiene un valor especial para el cantante. Grabar en ese estudio conmovió al autor, pues Joaquín Sabina es uno de los referentes de Dani.

Dani Miralles siempre ha estado influido e inspirado por grandes artistas de nuestro país. "He aprendido a escribir escuchando a Sabina, El kanka y a Revólver, grupo que llevo escuchando desde que tengo recuerdo", cuenta el cantante. La novedad de este disco respecto al anterior Tonterías importantes es lo claro que tiene el artista hacia dónde va su sonido, es un álbum en el que la madurez del cantante se ve reflejada en cada una de sus producciones. Dani ha innovado, y no solo en la producción y el sonido de sus canciones, también en el idioma. El disco cuenta con la primera canción en valenciano publicada por el autor, Llum trata sobre una historia de amor, pero no la típica, sino la de una pareja durante la DANA de Valencia. "A pesar de que el valenciano no es mi primera lengua, me he sentido muy cómodo y estoy muy contento con el resultado", asegura Dani.

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"Me da igual" es un disco variado que bebe de muchas fuentes de inspiración / INFORMACIÓN

La música de Dani Miralles no tiene fin, su inspiración tampoco. Donde algunos solo escuchan música, Dani ve una historia que desde otra perspectiva es una letra increíble para otro de sus temas. Además, el cantante bebe de muchas fuentes que incluso se podrían catalogar de insospechadas, pues nadie se imagina que este cantautor podría encontrar inspiración en el carnaval de Cádiz, pero lo hizo y sacó Ovejas Negras. Este concierto del próximo 12 de junio solo va a ser el primero, pero el cantante ya está ultimando detalles para próximas fechas fuera de la ciudad que desvelará más adelante.