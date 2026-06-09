La nieta del señor Linh, de Philippe Claudel

Hay historias que no necesitan muchas páginas para dejar huella. La nieta del señor Linh es una de ellas. En poco más de un centenar de páginas, Philippe Claudel construye un relato delicado y doloroso sobre el exilio, la pérdida y esa extraña capacidad que tiene el ser humano para seguir avanzando cuando ya no parece quedar nada a lo que agarrarse.

El señor Linh es un anciano que abandona su país en un barco abarrotado de refugiados. La guerra le ha arrebatado a su familia, su hogar y su pasado. Solo le queda su nieta, la única superviviente, y es por ella por quien emprende un viaje que, de depender únicamente de él, probablemente nunca habría comenzado. En el país de acogida todo le resulta extraño: las calles, las costumbres, el idioma, las personas. Vive rodeado de gente y, sin embargo, completamente solo.

La portada del libro. / INFORMACIÓN

Claudel retrata con enorme sensibilidad esa sensación de desarraigo, de estar suspendido entre un lugar que ya no existe y otro al que todavía no se pertenece. Pero también encuentra espacio para la ternura. En medio de esa soledad aparece un hombre bonachón con el que el señor Linh entabla una amistad inesperada. No hablan la misma lengua, pero eso termina siendo lo menos importante. A veces basta una presencia para recordarnos que seguimos formando parte del mundo.

La novela transita entre la dureza y la esperanza. Habla de guerras que destruyen países y vidas, pero también de la necesidad de inventar refugios, reales o imaginarios, para soportar el dolor. De la fuerza que puede esconderse en los gestos más pequeños. De la capacidad de resistir incluso cuando todo alrededor invita a rendirse.

Es un libro breve, perfecto para una tarde de lectura. En mi caso llegó recomendado por una de esas personas que siempre aciertan cuando te prestan un libro. Qué suerte tener cerca a gente así.

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No había leído nada de Philippe Claudel, escritor, guionista y cineasta francés. Después de cerrar esta novela, sospecho que Almas grises acaba de encontrar un hueco preferente en mi lista de próximas lecturas.