El Colegio de Arquitectos celebra el Premio Nueva Bauhaus concedido al alicantino Alfredo Payá

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) celebra el reconocimiento al arquitecto alicantino Alfredo Payá, de noname29, galardonado con el Premio Nueva Bauhaus: Valores culturales y artísticos por el proyecto Pabellón de Servicios y Alberca en Tibi, en el marco de los Premios Arquitectura 2026 que concede anualmente el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

El objetivo de estos galardones es reconocer la calidad, el compromiso y la aportación cultural, social y medioambiental de la arquitectura. Así, el objeto del Pabellón de Servicios y Alberca en Tibi es la construcción de una alberca y un pequeño cuerpo de servicios que sirve de apoyo tanto a esta como a la casa principal. La intervención forma parte de una ampliación de la construcción principal, denominada Planet Blanc, compuesta por una vivienda unifamiliar y una zona vinculada a la explotación agrícola, situada dentro de una finca de grandes dimensiones.

Planet Blanc / David Frutos

La propuesta destaca por su voluntad de establecer una simbiosis entre arquitectura y naturaleza, dando valor a todos los elementos que intervienen en la construcción del paisaje. El proyecto se apoya en la topografía, la geometría, la vegetación y la materia para generar un nuevo espacio de uso compartido, donde el agua, la sombra y el recorrido configuran una experiencia espacial que vincula lo cotidiano con lo emocional y refleja la capacidad de la arquitectura para enriquecer la vida en el campo.

Calidad del trabajo de la arquitectura alicantina

El presidente del CTAA, Carlos Sánchez, ha destacado que este reconocimiento "supone una magnífica noticia para la arquitectura alicantina y confirma la calidad del trabajo que se está desarrollando desde nuestro territorio". En este sentido, ha señalado que "el Pabellón de Servicios y Alberca en Tibi es un ejemplo de arquitectura precisa, sensible y profundamente vinculada al lugar, capaz de integrarse en el paisaje sin imponerse sobre él".

Panorámica del proyecto / David Frutos

Sánchez ha subrayado, además, que "el hecho de que este proyecto haya sido reconocido en los Premios Arquitectura 2026 del CSCAE pone de manifiesto la importancia de una arquitectura que no solo resuelve una necesidad funcional, sino que también construye cultura, emoción y paisaje". Según ha añadido, "la obra de Alfredo Payá, al que felicito, demuestra cómo una intervención contenida y coherente puede completar lo existente, ordenar el entorno y mejorar la experiencia cotidiana de quienes habitan el medio rural".

Capacidad para integrar arquitectura y paisaje

El jurado ha valorado el proyecto por su capacidad para integrar arquitectura y paisaje desde una intervención precisa y contenida. La obra se apoya en la topografía y en una geometría clara, utilizando una materialidad sobria que le permite incorporarse de forma natural al entorno. Más que como un objeto aislado, el pabellón actúa como un dispositivo que ordena el lugar, donde el agua, la sombra y el recorrido construyen la experiencia espacial.