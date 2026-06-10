Novelda premia a Paco Sáez: el ganador del Goya recibirá el ACAN de Honor

Novelda volverá a apostar por el cine independiente con la celebración del VI Festival Internacional de Cine de Novelda "Premios ACAN", una cita cultural ya consolidada en el calendario audiovisual de la provincia que tendrá lugar del 14 al 21 de junio en el Auditorio del Centro Cívico y Social y la Casa de Cultura de Novelda.

Durante ocho días, el público podrá disfrutar de una amplia programación compuesta por cortometrajes, documentales, largometrajes, talleres formativos, encuentros con profesionales y actividades especiales que reunirán a cineastas y espectadores en torno al séptimo arte.

Uno de los momentos más destacados de esta sexta edición será la entrega del Premio ACAN de Honor 2026 al director de cine, dibujante y creador alicantino Paco Sáez, una de las figuras más reconocidas de la animación española y referente internacional en la técnica del storyboard.

Novelda sigue apostando por el cine independiente / INFORMACIÓN

Una trayectoria de Goya

Natural de San Miguel de Salinas (Alicante), Paco Sáez cuenta con una trayectoria profesional vinculada al cine y la animación. Académico de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 2011, ha participado como Director de Storyboard en producciones galardonadas con el Premio Goya como Planet 51, Atrapa la Bandera y Tadeo Jones 2.

Su carrera alcanzó uno de sus mayores reconocimientos con la obtención del Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación por Madrid 2120, consolidando una trayectoria que le ha llevado a colaborar con compañías y entidades de prestigio internacional como Walt Disney, Warner Bros, Cartoon Network, Netflix, TVE, Antena 3, Telecinco, Canal+ y la Casa Real Española.

Paco Sáez galardonado de Honor / INFORMACIÓN

Como parte del homenaje, el festival proyectará el viernes 19 de junio una selección de trabajos vinculados a la trayectoria de Paco Sáez. Además, el sábado 20 impartirá la masterclass "Del storyboard a la pantalla", una actividad dirigida a estudiantes, aficionados y profesionales interesados en conocer de primera mano el proceso creativo de uno de los grandes nombres de la animación nacional.

Talleres y proyecciones marcarán el calendario

La programación cinematográfica contará además con una destacada selección de largometrajes dentro de la Sección Oficial a Concurso, entre los que figuran A Través del Espejo Negro, de R. Robles y Rafatal; Todos los días Domingo, dirigida por Abraham López Feria; El Carné, de Xabi Vitoria; y Un Hombre de Verdad, de Liteo Pedregal. A estas proyecciones se sumará la película invitada Absolute Love, del director Carlo Arventi, que podrá verse el viernes 19 de junio.

En cuanto a los cortometrajes, el festival ofrecerá una amplia representación de la producción nacional e internacional actual con títulos como Ciao, Quico!, de Olga Melero; Pobre Marciano, de Álex Rey; La Diva, Mi Abuela y Yo, de Inés G. Aparicio; ANA, de Andrés Gese y Mario Martín Higuera; El Ressò de la Mirada, de Carles Bover; Afasia, de Álex Marín; Una conversación pendiente, de Cecilia Gessa; Una Vocal, de Polo Menárguez; o Pordentro, de Álvaro G. Company y Mario Hernández, entre muchas otras obras que competirán en las diferentes secciones del certamen, además de contar con Italia como país invitado con una sección de cortometrajes de la bella Italia.

La selección de obras de esta edición refleja la diversidad, calidad y riqueza creativa del panorama audiovisual contemporáneo, combinando producciones emergentes con trabajos de cineastas ya consolidados dentro de la industria.

"La diva, mi abuela y yo" de Inés G. Aparicio / INFORMACIÓN

Asimismo, el certamen mantiene su apuesta por la formación audiovisual con iniciativas como el Taller de Doblaje, impartido por Maxi Molina, el Taller de Guion desarrollado por Alicante Film School y diversas actividades destinadas a fomentar el conocimiento y la profesionalización dentro del sector audiovisual.

Desde la asociación ACAN transmiten sus agradecimiento al Patrocinador Oficial Aqualia por apostar un año más por la cultura y el cine. Además resaltan la importancia del apoyo de las instituciones oficiales como el Excmo. Ayuntamiento de Novelda, Novelda Cultura, Novelda Juventud y Diputación de Alicante.

En el festival también están presentes colaboradores como Kinemaland, TodoCopy, Farmacia Climent, Carmencita, Floristería Eva, Sport Cole Lo Bordamos, Apartamentos Brillante Sol, Alicante Film School y muchas otras entidades y empresas que contribuyen a que este festival siga creciendo.

Además es el segundo año que se ofrece un mapa de comercios colaboradores donde los seleccionados obtienen beneficios gratuitos en L’Abadía, El patio de Jonás, Pardo Jordán, Heladería Colón, Wonderland, Matasuegras, Hamelín librería, Café bar Moka, Taco Rico, Vaivén Ultraclub y NVFIT.

Gala de clausura

La gala de clausura y entrega de premios se celebrará el sábado 20 de junio en el Auditorio del Centro Cívico y Social de Novelda, poniendo el broche final a una intensa semana dedicada al cine, la creatividad y el talento audiovisual. El festival concluirá el domingo 21 de junio con la proyección especial del documental Novelda Club de Fútbol: 100 años de historia, dirigido por Alfredo Navarro, seguida de una charla-coloquio con el público.

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Con esta nueva edición, el Festival Internacional de Cine de Novelda "Premios ACAN" reafirma su compromiso con la cultura, la formación y la promoción del talento cinematográfico, consolidándose como uno de los eventos audiovisuales de referencia en la Comunidad Valenciana.