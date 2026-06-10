El coro CantArte ultima su primer concierto solidario en la Universidad de Alicante con Mailers y Maraña

El Coro CantArte de San Vicente del Raspeig, creado hace un año, ofrece este domingo 14 de junio su primer concierto solidario a beneficio de la asociación Apnea, de familias con niños y niñas especiales de la provincia de Alicante. La actuación se celebrará a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad de Alicante y estos días perfila los detalles con ensayos especiales, ya que la coral contará con la colaboración de dos bandas alicantinas: Maraña y Mailers.

"Fue un ensayo muy emocionante donde se fueron ultimando los detalles del evento y se unieron las voces de todas las partes implicadas", señalan desde CantArte, un coro formado por 37 personas, mayoritariamente mujeres, que añaden que este domingo, "además de pasar un rato muy divertido, colaboraremos con una buena causa ayudando a los más necesitados" .

Cartel del concierto / INFORMACIÓN

Paloma López, presidenta de Apnea, anima a toda la sociedad a adquirir su entrada -disponible desde 14 euros en Giglon- , puesto que es una asociación sin ánimo de lucro: "La asociación organiza eventos solidarios durante el año para cubrir los gastos de los programas de atención terapéutica a las familias con personas con discapacidad. Precisamente para que estas terapias sean accesibles independientemente a la situación económica de cada familia", ha señalado.

Por su parte Susana Elvira, presidenta del Coro Cantarte afirma: "Somos un coro moderno, que nace con ilusión, muchas ganas de transmitir con nuestras canciones y con la vocación también de ayudar. Estoy segura que el concierto previsto no defraudará a nadie". Y agradece las colaboraciones de los grupos Maraña y Mailers al concierto, ya que cantarán algunas de sus canciones conjuntamente.