La cultura indígena de Colombia será la temática principal de la escuela de verano del MARQ

La escuela de verano del MARQ girará en torno a la nueva exposición sobre la cultura indígenade Colombia. Juan de Dios Navarro afirma que la propuesta es una oportunidad para que los más pequeños visiten las instalaciones del museo y conozcan su extraordinario contenido.

La XXII edición de "Veranea" en el MARQ, la escuela estival de la Fundación CV MARQ, dará comienzo el próximo 6 de julio con actividades lúdicas y talleres relacionados tanto con los contenidos de las salas permanentes del museo como con los de la exposición temporal internacional El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia, que se inaugura el día 29 de junio.

Los talleres estarán relacionados con la exposición "Saberes indígenas de Colombia" / INFORMACIÓN

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha animado a los más pequeños a participar en esta propuesta, que permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y está enfocada a niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 12 años. “La escuela de verano del MARQ, con más de dos décadas de trayectoria, es una gran oportunidad para que los alumnos y alumnas visiten el museo, conozcan sus instalaciones y aprendan historia junto al personal técnico y los monitores de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ”, ha manifestado Navarro.

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La novedad esta edición es la realización de talleres didácticos inspirados en las piezas y culturas presentes tanto en la exposición temporal internacional, con fondos procedentes del Museo del Oro de Bogotá (Colombia), como en las salas permanentes del museo, con dinámicas participativas, juegos temáticos, gymkanas y actividades creativas adaptadas a las distintas edades. Todo ello se desarrollará de una manera lúdica, divertida y participativa para facilitar el acceso a la cultura a los más jóvenes durante el periodo vacacional.