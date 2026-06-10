Un festival homenajea al arroz alicantino en la Vega Baja: así es Ágora, la nueva cita gastronómica de la provincia

La Vega Baja será el escenario de una nueva cita gastronómica en torno al arroz alicantino. Misto, uno de los restaurantes de La Finca Resort, en Algorfa, celebrará el próximo 21 de junio la primera edición de Ágora, una propuesta al aire libre que reunirá cocina en directo, degustaciones, producto, música y tardeo en el entorno del resort.

Bajo el concepto El arroz como punto de encuentro, el evento nace con la voluntad de crear un espacio de conexión entre gastronomía, territorio y público, poniendo en valor tanto la tradición como la evolución de la cocina del arroz a través de una experiencia abierta, cercana y participativa.

Ágora, el primer festival de arroces de Misto, situará el arroz alicantino como eje de una jornada concebida para mostrar diferentes formas de entender, elaborar y compartir una de las señas de identidad de la gastronomía de la provincia.

Dos de los rostros del restaurante Misto, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

El evento contará con cuatro maestros arroceros que elaborarán sus propuestas en directo y compartirán con los asistentes sus técnicas, estilos y criterios de elaboración vinculados al arroz, el producto y la cocina de territorio: Catalina, maestra arrocera de Misto; Antonio Velázquez, de Restaurante El Portillo; Marcos Boza, de Taberna La Maka; y Álex Fenoll, de Restaurante Las Palmeras.

Programación de la jornada

La programación arrancará a las 13 horas con la recepción de asistentes, que incluirá una bebida de bienvenida y ambientación musical. Posteriormente, tendrá lugar la apertura de Ágora Misto, con la presentación del evento y la introducción de los chefs invitados.

A partir de las 14.30 horas comenzará la cocina en directo, con showcookings en el escenario central. Tras ello está prevista una degustación guiada de los arroces, que permitirá a los asistentes probar las elaboraciones y conocer con más detalle el trabajo de los cocineros participantes. La experiencia gastronómica continuará con un pase de postres y dará paso, a partir de las 17 horas, a una fase final de tardeo con música en directo, coctelería y espacios de encuentro.

Nace Ágora, el primer festival de arroces en Alicante / INFORMACIÓN

Cómo acceder al evento

Para poder acudir al evento, las entradas para Ágora ya están disponibles a través de la web oficial del restaurante en modalidad de venta anticipada. De esta manera, con la primera edición, Misto refuerza su apuesta por una cocina conectada con el territorio y por formatos que permitan acercar la gastronomía al público desde la experiencia, la conversación y el producto.

Según la organización, el primer festival de arroces de Misto nace con vocación de continuidad y con el propósito de consolidarse como una cita anual dentro de la agenda gastronómica de la provincia de Alicante. La cita estará dirigida a amantes de la gastronomía, público interesado en la cocina del territorio, clientes de Misto y La Finca Resort, así como perfiles vinculados al ocio, el lifestyle y la cultura gastronómica.

Noticias relacionadas

Sobre el restaurante

Misto es el restaurante de La Finca Resort, ubicado en Algorfa. Su propuesta gastronómica combina producto, técnica e innovación en un ambiente singular, con una carta en la que conviven arroces de la tierra, carnes de maduración, pescados y mariscos, coctelería y bodega. Desde el entorno del resort, Misto apuesta por una experiencia culinaria ligada al territorio, pensada para disfrutar de la gastronomía desde una mirada contemporánea y diferencial.